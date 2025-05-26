Распространение исламофобии в западных странах во многом проистекает из невежества. Об этом заявил президент Марокканского института международных отношений Кердуиди Джавад на панельной дискуссии в рамках международной научной конференции «Исламофобия в центре внимания: разоблачение предвзятости, разрушение стигм», проходящей в Баку.

По словам Джавана, для эффективной борьбы с исламофобией необходимы как внутренние преобразования в мусульманском мире, так и активное просвещение внешней аудитории.

«В мусульманских странах всегда подчеркивается важность религии, и при этом ислам проповедует толерантность. Но многие на Западе просто не знают об этом. Мы сами должны просвещаться, а затем доносить правду об исламе до других», — отметил он.

В числе предложенных им инициатив — разработка грамотных образовательных программ о религии, усиление роли женщин в религиозных структурах и повышение внимания к деятельности имамов.

«Религиозное образование — ключ к разрушению стереотипов. Имамы должны находиться в центре внимания, ведь именно они формируют понимание ислама в обществе», — подчеркнул Джавад.