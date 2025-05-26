27 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Вечером в некоторых пригородных территориях возможны кратковременные осадки. Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 16-19, днем — ​​25-30°. Атмосферное давление понизится с 763 до 760 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, к вечеру в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные осадки и грозы. Местами не исключаются ливни, град и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем ​- ​27-32°, в горах ночью 5-10, днем ​- ​15-20°.