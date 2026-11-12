Дженсен Хуанг — блестящий человек, но при этом глупец. Глава Nvidia, ведущего мирового разработчика чипов и до недавнего времени самой дорогой компании в мире, завёл внебрачную связь. Его любовницей оказалась руководительница Megaspeed — малоизвестной компании, предоставляющей услуги облачных вычислений и закупившей оборудование Nvidia на миллиарды долларов. Американские чиновники подозревают её в шпионаже в пользу Китая, а зарегистрированную в Сингапуре компанию считают прикрытием для контрабандных поставок в КНР чипов, имеющих особое политическое и стратегическое значение. Об этом пишет The Economist.

Даже если новых компрометирующих обстоятельств не обнаружится, дальнейшее пребывание Хуанга на посту руководителя Nvidia стало неприемлемым. Он должен добровольно уйти в отставку или быть уволен. То же касается и американских чиновников, причастных к этому скандалу.

Признание Хуанга в супружеской неверности, сделанное 8 ноября, последовало после нескольких месяцев слухов о его отношениях с Элис Хуанг, с которой он не состоит в родстве. До сих пор неизвестно, когда именно глава Nvidia узнал, что американские власти подозревают её в шпионаже, и когда завершился их роман.

Тем не менее Хуанг продемонстрировал катастрофическую неспособность трезво оценивать последствия собственных поступков. Романтические отношения с представителем компании-клиента создают очевидный конфликт интересов. А учитывая, что Хуанг руководит компанией, разрабатывающей американские технологии, которыми Китай отчаянно стремится завладеть, он должен был проявлять особую осторожность. Вместо этого ещё в прошлом месяце он публично лгал о характере их отношений.

Нарушения Хуанга могут оказаться гораздо серьёзнее. Возникают вопросы о том, вмешивался ли в прошлом году главный юрисконсульт Nvidia в расследование Министерства торговли США в отношении Megaspeed. Именно это ведомство отвечает за соблюдение экспортных ограничений.

Теперь подозрения неизбежно вызовет и позиция Хуанга, выступавшего за смягчение ограничений на экспорт чипов в Китай — якобы ради сохранения зависимости Пекина от американских технологий. Под сомнение также будет поставлена его поддержка китайских моделей искусственного интеллекта с открытым исходным кодом.

Сторонники сохранения Хуанга на посту утверждают, что он незаменим для Nvidia, а сама Nvidia играет ключевую роль в обеспечении американского превосходства над Китаем в сфере искусственного интеллекта. Хуанг действительно глубоко вовлечён во все аспекты деятельности компании, одним из основателей которой он является. Около 60 руководителей подчиняются ему напрямую — абсурдно большое число.

Однако именно исключительная значимость Nvidia делает отставку Хуанга необходимой. В долгосрочных интересах США — обеспечить, чтобы вопиющие нарушения со стороны руководителей компаний, имеющих критическое значение для национальной безопасности, не оставались безнаказанными.

Более того, далеко не очевидно, что сохранение Хуанга на посту отвечает интересам акционеров Nvidia. Его внимание неизбежно будет отвлечено чередой уже начавшихся расследований, в том числе проводимых ФБР.

Миллиардер, разбогатевший на искусственном интеллекте и оказавшийся в центре громкого скандала, представляет собой удобную политическую мишень для демократов, чьи позиции значительно укрепились.

Пока Хуанг продолжает возглавлять Nvidia, доверие к компании в Вашингтоне будет подорвано в той же степени, что и доверие к нему самому.

Если он не пожелает уйти добровольно, совет директоров Nvidia должен отправить его в отставку. Незаменимых руководителей не существует. Полумеры, такие как «поэтапная передача полномочий», лишь продлят ущерб, наносимый компании.

К сожалению, совет директоров Nvidia до сих пор ограничивается уклончивыми заявлениями. В сообщении от 8 ноября, объявляющем о начале расследования, говорилось, что у компании «нет оснований полагать, что национальная безопасность или конфиденциальная информация Nvidia оказались под угрозой».

Однако никакое заслуживающее доверия расследование не сможет оправдать Хуанга в отношении проступков, в которых он уже признался.

При этом Хуанг — далеко не единственный, кто продемонстрировал вопиющую недальновидность.

Министерство торговли США под руководством Говарда Латника потерпело сокрушительную неудачу в попытках остановить поставки наиболее передовых чипов в Китай.

Судя по всему, ведомство позволило Nvidia продолжать продажи Megaspeed даже после появления подозрений в контрабанде. Более того, оно, по имеющимся сведениям, сопротивлялось призывам Пентагона и Министерства финансов внести сингапурскую компанию в санкционный список.

Как и Хуанг, Латник выступал за ослабление экспортных ограничений на поставки полупроводников.

К сожалению, рассчитывать на добровольную отставку Латника вряд ли приходится. Однако после перехода контроля над Конгрессом к демократам под пристальным вниманием окажется не только глава Министерства торговли, но и президент Дональд Трамп, который приобрёл акции Nvidia и привлёк компанию к финансированию строительства нового бального зала в Белом доме.

На протяжении двух лет непоследовательная политика и слабый контроль за соблюдением ограничений позволяли Китаю укреплять свои позиции в гонке за технологическое превосходство в сфере, потенциал которой может оказаться даже более значительным, чем у ядерного оружия. Остаётся надеяться, что теперь ситуация изменится.

Последние четыре года правительства разных стран стремились заручиться расположением Хуанга, а самого его встречали словно рок-звезду.

Подобно многим влиятельным руководителям, он постепенно уверовал в собственную исключительность и решил, что общепринятые правила на него не распространяются.

Такая же установка, причём в ещё более выраженной форме, прослеживается и в администрации Трампа.

Этой культуре безнаказанности необходимо положить конец. Она уже нанесла ущерб одной из самых успешных американских корпораций и подорвала национальную безопасность Соединённых Штатов.

И отставка Хуанга должна стать лишь началом. За ним должны последовать и другие.