В Кыргызстане могут попытаться спровоцировать межнациональный конфликт между кыргызами и узбеками на юге страны перед выборами. Об этом заявил президент Садыр Жапаров в обращении, опубликованном 12 ноября.

«Для разжигания конфликта между узбеками и кыргызами достаточно распространить ложные слухи, играющие на чувствах людей и задевающие их национальную гордость», — отметил он.

Жапаров призвал граждан не поддаваться на провокации и не распространять непроверенную информацию, напомнив о трагических событиях 1990 и 2010 годов. Президентские выборы в Кыргызстане назначены на 27 января 2027 года.