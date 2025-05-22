Тема Западного Азербайджана, которая сильно нервирует армянское общество, на самом деле не только прямо соотносится с понятием установления мира и справедливости в регионе, но и призвана решить проблему защиты прав человека. Поскольку азербайджанский народ подвергался этническим чисткам, перенёс мыслимые и немыслимые страдания и пережил ужасы армянского террора, он имеет полное моральное право на восстановление справедливости. Армянские экстремисты насильственно изгнали сотни тысяч азербайджанцев с их исконных земель, а сегодня серьёзно запуганы перспективой реализации проекта Западного Азербайджана.

В Армении, в силу своего захватнического мышления, остро воспринимают данную инициативу Азербайджана, поскольку не желают признавать свои прошлые ошибки. Кроме того, их пугает перспектива проживания в Армении азербайджанцев, поскольку они пропитаны ненавистью и злобой. Причём такая позиция кардинально разнится с заявлениями руководства Армении, которое регулярно твердит о своём стремлении к миру с Азербайджаном. Странное желание мира, согласитесь…

Превратив свою агрессивную антиазербайджанскую политику в образ жизни и мышления, армяне своими руками совершили масштабную гуманитарную катастрофу, от последствий которой сами страдают до сих пор.

Разрушительная армянская сущность проявлялась не только в отношении азербайджанского народа, но и культурно-исторического и религиозного наследия, свидетельством чему стали полностью разрушенные за время оккупации азербайджанские территории.

Если кому-то не нравится концепция возвращения азербайджанцев в Западный Азербайджан, то это означает, что он далёк от понятия прав человека и их защиты. Сама же концепция не противоречит ни международному праву, ни национальному законодательству, а также служит установлению исторической справедливости и мира в регионе на основе неопровержимых фактов.

Дискриминация, национализм, а также построение моноэтнического государства на территории Южного Кавказа со стороны Армении серьёзно подрывают устои цивилизованного современного общества.

Азербайджанская позиция ясна: мы продвигаем идею Западного Азербайджана, основываясь на праве на возвращение, закреплённом во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции о статусе беженцев и ряде других международных актов. Созданная Община Западного Азербайджана преследует цель создать условия для возвращения азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении, в свои родные края и обеспечить их индивидуальные и коллективные права.

Именно тот факт, что Армения долгие годы вынашивала идею реализации своих территориальных претензий к Азербайджану, не даёт Еревану покоя в отношении проекта Западного Азербайджана, поскольку армяне мыслят своими оккупационными категориями.

Президент Ильхам Алиев в своём обращении к участникам международной конференции на тему «Возвращение в Западный Азербайджан как важное условие верховенства прав человека» сказал: «К сожалению, глубоко укоренившаяся в армянском обществе ненависть к тюркским народам, миф о “Великой Армении”, территориальные претензии к Азербайджану и Турции в конституции этой страны и не предоставление западным азербайджанцам возможности для возвращения препятствуют миру. Армения должна положить конец своим территориальным претензиям к соседним государствам, предпринять шаги по восстановлению и защите культурного наследия азербайджанцев, дать разрешение на мониторинговую миссию ЮНЕСКО с этой целью и начать диалог с общиной по вопросу возвращения. Армения должна выразить чёткую позицию по вопросу того, когда и на каких условиях западные азербайджанцы смогут вернуться в свои исконные края. Мы ожидаем, что руководство Армении примет представителей общины в связи с этим вопросом».

Кроме того, страшный сон армян, в котором они видят, как Азербайджан захватывает их земли, — тоже всего лишь больные фантазии. На этот счёт «хайские страшилки» не имеют ничего общего с реальностью. И на эту тему не раз высказывался азербайджанский лидер.

«Хотел бы особо подчеркнуть, что желание западных азербайджанцев вернуться не означает выдвижение территориальных претензий к Армении, которая должна отказаться от попыток представить это желание в таком свете. Этот вопрос не будет исключён из повестки дня Азербайджана до тех пор, пока возвращение не состоится. Естественно, западным азербайджанцам, которые вернутся в родные края, также должны быть предоставлены гарантии безопасности», — сказал Алиев.

Судить по себе армяне, конечно, могут, но президент Алиев слов на ветер не бросает — в этом смогли убедиться все.

Баку в этом вопросе настроен решительно, и уступок не будет, поскольку тут стоит вопрос обеспечения прав депортированных азербайджанцев, которые были грубо попраны вопреки международному праву. Принципиальную позицию в деле Западного Азербайджана доказывает ещё один момент: в Баку обсуждают вопрос возобновления деятельности Иреванского казията.

Стоит отметить, что восстановление данного религиозного института позволит ускорить и значительно упростить процесс реабилитации западных азербайджанцев, которые будут возвращены в свои родные края.

Что касается деятельности самой Общины Западного Азербайджана, то её функции продолжатся и после возвращения азербайджанцев домой, поскольку её миссия не ограничивается вопросом возвращения. Община продолжит свою работу с тем, чтобы сохранить азербайджанские историко-культурные и религиозные памятники, объединить усилия по обеспечению интересов, прав, развития и безопасности азербайджанцев. Община продолжит диалог и взаимодействие с азербайджанской стороной, дружественными государствами и международными организациями. Кроме того, после возвращения азербайджанцев община намеревается активно сотрудничать с правительством и общественностью Армении.