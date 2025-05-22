На основании заявлений, сделанных официальными лицами в ходе недавнего визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Армению, возникает ощущение, что Армения осуществила очередной вираж в своей внешней политике. Многочисленные утверждения о необходимости «европейского пути», видимо, забыты, и теперь Армения, по словам министра иностранных дел РА Мирзояна, не собирается переформатировать союзнические армяно-российские отношения, которые «чётко прописаны, подписаны и ратифицированы, и никто их не отменял». Последние годы Армения следовала «европейскому пути», получив на нём ряд преференций и финансовых вливаний, а теперь свернула с него на прежний путь?

Почему такой неожиданный, но в историческом контексте привычный вираж? В Армении, видимо, поняли, что Европе сейчас точно не до армян с их двойственностью и непредсказуемостью, а США уходят в изоляционизм и сокращают внешнюю финансовую помощь, а потому получить от Запада вряд ли что-то получится. Значит, надо возвращаться туда, где можно что-то получить. «Армения и Россия прошли стадию взаимного недоверия или обид», — заявил Лавров.

Видимо, Армения решила снова вернуться в родную гавань. И за последние 10 лет произошло это не в первый раз. Мы помним, как экс-президент Серж Саргсян готовил документы и уже собирался подписывать соглашение с ЕС, но был вызван в Москву и подписал соглашение о вступлении Армении в российский ЕАЭС.

В ответ на обвинения в том, что РФ «бросила» Армению в период 44-дневной войны, министр иностранных дел С. Лавров заявил, что РФ поставляла Армении оружие, которым она оккупировала Карабах и 7 районов, и воевала против Азербайджана. Так и сказал. Эту «новость» тиражировали все азербайджанские СМИ… Как будто это какое-то открытие! Никто в Москве этого не скрывал.

В выступлении С. Лаврова намного более любопытно другое. Новостью это не является, хотя впервые заявлено публично, что «карабахский вопрос» (статус Карабаха) предполагалось законсервировать, видимо, навсегда. Затрагивая «карабахскую тему», опять же в контексте темы о «предательстве Армении», он искренне возмутился тем, что Россию обвиняют в том, что она «сдала Карабах».

Отвечая на агрессивный вопрос армянского журналиста, Лавров сказал: «Нас никто не может упрекнуть, поскольку последние как минимум 20 лет и президент Путин, и президент Медведев продвигали решения, которые обеспечивали справедливый подход через мирные переговоры».

«Справедливый подход», как следует из пояснений Лаврова, заключался в том, что предлагалось «из 7 азербайджанских районов отдать 5 как первый шаг и в качестве промежуточной стадии сохранить Кельбаджарский и Лачинский районы, отложив решение вопроса об окончательном статусе Карабаха на долгие годы, а по сути — до будущих поколений». Это цитата. Сдавать Карабах Россия не собиралась и предполагала всеми возможными средствами сохранить его для армян на долгую перспективу. А там ещё видно будет. И направление РМК в Карабах, когда возникла реальная перспектива полного освобождения от 30-летней оккупации, преследовало именно эту цель. Вспомним, что Владимир Путин 17 ноября 2020 г., спустя неделю после подписания трёхстороннего Заявления, пояснял журналистам, что статус Карабаха, где в это время находились армянский оккупационный режим и был введён российский миротворческий контингент для его защиты, «будет определён в будущем, а пока сохраняется статус-кво», вопрос этот будет решаться «будущими руководителями».

А вот признание Пашиняном Карабаха неотъемлемой частью Азербайджана, сделанное в Праге в 2022 году, явилось полной неожиданностью для Москвы. Об этом официальные лица в Москве — от президента до пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой — не устают вспоминать, указывая на Пашиняна как на виновника «сдачи Карабаха». Мол, знай мы об этом заранее, то не допустили бы такого «предательства армянского народа».

Экс-президент Саргсян немедленно сделал примечательное заявление: вопрос «арцаха» остаётся открытым, и его «страница не закрыта», и «возможны поворотные изменения в этом вопросе в будущем… Если найдутся личности или политические силы, которые смогут сохранить эту идею живой, я уверен, что однажды ею заинтересуются и влиятельные силы за пределами Армении. И тогда появится возможность претворить её в жизнь». Он подчеркнул, что «без участия международных сил обеспечить безопасное возвращение невозможно». Кого Саркисян понимает под «влиятельными международными силами», думаю, объяснять не надо…