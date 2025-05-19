Рядом с экологическим постом Государственной дорожной полиции были уничтожены 64 дерева. Об этом Minval сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов. Сотрудники Четвертого регионального управления экологии и природных ресурсов расследовали на месте поступившую информацию об уничтожении деревьев в зеленой зоне, расположенной вблизи поста экологического контроля, по левую сторону от автодороги Баку-Губа в Абшеронском районе.

По данным начальника управления Асифа Меджидова, указанная полоса зеленых насаждений была арендована ООО Qar-Dash Company.

«В ходе осмотра установлено, что на зелёной территории ранее проводились земляные работы с применением тяжёлой техники. В результате были повреждены и уничтожены 64 дерева. По результатам расследования установлено, что причинённый природе ущерб составляет 13 700 манатов», – говорится в сообщении министерства.

По данному факту составлен протокол. Поскольку размер ущерба, нанесённого окружающей среде, образует состав преступления, собранные материалы будут направлены в Генеральную прокуратуру для правовой оценки. В целях устранения последствий инцидента по инициативе сотрудников ведомства была организована уборка зелёной зоны: территория очищена от мусора, а на месте уничтоженных деревьев высажены саженцы.