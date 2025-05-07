Почти 18 тысяч студентов в 2024/2025 учебном году оформили образовательный студенческий кредит для оплаты своего обучения.

Как сообщили в Фонде образовательных студенческих кредитов, в текущем учебном году было заключено 17 948 договоров. Из них 12 118 (67,52 %) приходятся на студентов, обучающихся на уровне бакалавриата, 4 474 (24,93 %) — магистратуры, 1 262 (7,03 %) — на уровне среднего специального образования, 58 (0,32 %) — высшего технического профессионального образования и 36 (0,2 %) — технического профессионального образования.

Известно, что 11 720 (65,30 %) договоров относятся к стандартному типу студенческого кредита, а 6 228 (34,70 %) — к социальному типу.

За весь период деятельности фонда в его электронный портал поступило 68 462 обращения, из которых по 54 694 заявлениям были оформлены кредитные договоры. Из них 35 769 (65,40 %) составляют стандартные кредиты, а 18 925 (34,60 %) — социальные.

С начала текущего учебного года (осеннего и весеннего семестров) на электронный портал ТТКФ поступило 21 947 заявлений. Приём заявок на получение кредита за весенний семестр 2024/2025 учебного года продолжается и будет открыт до конца семестра.

Напомним, что образовательные студенческие кредиты предназначены для граждан страны, обучающихся в очной и платной форме в государственных и частных учебных заведениях, официально действующих на территории государства. Кредиты могут быть выданы на программы бакалавриата (включая базовое медицинское образование), магистратуры (включая резидентуру), среднего специального, технического и высшего технического профессионального образования при условии отсутствия академической задолженности по итогам предыдущего семестра.