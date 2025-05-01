«Тлеющий» конфликт всегда несёт в себе риски перерастания в «горячую войну» — взлёт напряжённости между Индией и Пакистаном подтвердил это ещё раз. Как и то, что для мира нужны обоюдные усилия, а для войны достаточно, чтобы этого хотела одна из сторон.

То, что напряжённость растёт сегодня с подачи Индии, очевидно, в общем-то, для всех. Формальным поводом стал террористический акт в контролируемой Индией части Кашмира 22 апреля: неизвестные боевики напали на туристов, убив 26 человек и ранив ещё несколько десятков. Правительство Нарендры Моди тут же обвинило во всём Пакистан, приостановило действие Соглашения по водам Инда, аннулировало визы пакистанцев, находившихся в Индии… Теперь события развиваются по нарастающей: армии приведены в боевую готовность, военным предоставлена «оперативная свобода», то есть право самим принимать решения, когда атаковать…

Показательно, что власти Индии даже не попытались расследовать теракт, призвать Пакистан к совместному расследованию (а в Исламабаде, напомним, выразили готовность к совместному расследованию теракта), наконец, не стали ждать даже первых результатов собственного расследования. Так ведут себя власти страны, если там уже принято решение устроить в силу внутриполитических причин «маленькую победоносную войну», и осталось только найти для неё повод. А так как напряжённость на границе Индии и Пакистана сохраняется уже несколько десятков лет, как и активность разного рода террористических группировок в обеих странах, то повод тоже не заставил себя ждать. Плюс ко всему эксперты напоминают: Бхаратия Джаната парти, к которой принадлежит Моди, сколотила себе популярность в Индии именно на антимусульманских акциях.

Вопрос в другом: получится ли у правительства Нарендры Моди та самая «маленькая победоносная война»? А вот здесь всё не так просто.

Теоретически надо сравнить мобилизационный потенциал двух стран, количество танков, самолётов, а потом прийти к выводу, что Индия сильнее. И ещё отметить, что у обеих стран есть ядерное оружие. Но при этом в Нью-Дели в течение десятков лет воздерживались от открытого конфликта с Пакистаном. На войне арифметика решает многое, но не всё. Сегодня, как отмечают многие эксперты, Индия усилила развитие своего ВПК, её армия — это не только акробатические номера на парадах и экзотическая кавалерия на слонах, но и вполне серьёзные ракеты, танки, артиллерийские системы… Но и Пакистан всё это время не стоит на месте. И здесь тоже располагают вполне современными системами оружия. И то обстоятельство, что после нескольких дней громких заявлений, стягивания войск и т. д. открытая война всё же не началась, даёт определённую пищу для размышлений. Судя по всему, в Нью-Дели на ходу переоценивают риски.

Возможно, конечно, что власти Индии получили какие-то новые данные о военном потенциале Пакистана. Но не исключено, что решающую роль сыграла позиция Китая. Уже в первые дни кризиса глава МИД Китая Ван И позвонил своему пакистанскому коллеге Исхаку Дару. «Как надёжный друг и всепогодный стратегический партнёр, Китай полностью понимает законные озабоченности Пакистана в сфере безопасности и поддерживает его усилия по защите суверенитета и интересов безопасности», — цитирует Ван И официальное сообщение МИД Китая.

Для Моди это серьёзное предупреждение. Особенно на фоне понимания, что и с Китаем у Индии не всё благополучно.

То, что «ядро» и эпицентр конфликта между Индией и Пакистаном — это Джамму и Кашмир, факт достаточно известный. Как и то, что Азербайджан в этом вопросе поддерживает Пакистан. Но небольшую часть Кашмира — Аксай-Чин — контролирует уже Китай, и Индия претендует и на эти территории тоже. Тем более в Пекине не забыли, какую роль играли и играют власти Индии в интригах вокруг сепаратистских течений в Тибете. Именно в индийском Дхармсале находится «резиденция» нынешнего Далай-ламы, духовного вождя сепаратистов. Эксперты напоминают: даже Джавахарлал Неру называл Дхармсалу «шпионским гнездом». И можно представить себе, что по этому поводу думают в Китае.

Наконец, есть и логистика. Через Аксай-Чин — ту часть Кашмира, которую контролирует Китай и на которую претендует Индия — проходит важная стратегическая дорога, соединяющая Тибет и Синьцзян. И самое главное, через Гилгит-Балтистан, который контролирует Пакистан и который мечтает захватить Индия, проходит китайско-пакистанский экономический коридор (CPEC), краеугольный камень пекинской инициативы «Один пояс — один путь». Взять и отдать ключи от которого Нью-Дели, вряд ли, входит в план Пекина.

А тогда уже становится понятно: в Нью-Дели есть над чем подумать. То, что задумывалось как эффектная демонстрация силы и «маленькая победоносная война», грозит перерасти в масштабный конфликт с двумя ядерными державами сразу. Но теперь у Моди со всеми внутриполитическими планами на «маленькую победоносную войну» не получится и быстро отступить. Вот уж действительно: самые опасные ловушки политики расставляют себе сами.