В ночь на 2 октября Иран нанёс удар по Израилю с использованием нескольких сотен баллистических ракет и БПЛА. Социальные сети переполнены съёмками работы «Железного купола» — пожалуй, самой известной израильской системы ПВО. Цели достигла одна ракета, и её жертвой, по жестокой иронии судьбы, оказался палестинец из Газы, работавший в Израиле. Мировое экспертное сообщество снова в напряжённом ожидании: что дальше? Как поведёт себя Израиль? Ждать ли на Ближнем Востоке большой войны? Или же прямое противостояние Израиля и Ирана, начавшись с иранского удара, на этом же и закончится? Наконец, чего вообще стороны хотят друг от друга?

А вот тут не всё просто. Иран — не Палестина, не Сирия и даже не Египет. У Израиля и Ирана нет общей границы, нет и территориальных споров. Наконец, в Израиле помнят времена шаха Мухаммеда Реза Пехлеви, при котором отношения Ирана и Израиля были вполне дружескими. Вся проблема, по мнению израильтян, в том, что нынешняя муллократическая верхушка Ирана не признаёт за «сионистским режимом» право на существование и открыто спонсирует группировки типа «Хезболлы», которые прямо обещают «сбросить сионистов в море», а пока ведут против Израиля террористическую войну.

Конечно, есть вероятность, что в Израиле «проявят сдержанность». Страна ведёт, по сути, войну на несколько фронтов: операция в секторе Газа, вторжение в Ливан, где нужно «зачистить» «Хезболлу», ракетные удары по Сирии и по йеменским хуситам.

Но глава израильского МИДа Исраэль Кац уже пообещал, что иранский удар не останется без ответа. Тем более что на Ближнем Востоке с обеих сторон линии противостояния не могут не понимать: и «Хезболла», и хуситы — не более чем «прокси» Ирана. Не случайно при израильских точечных ударах гибнут не только лидеры этой группировки, но и высокопоставленные офицеры Корпуса стражей исламской революции. Судя по многим косвенным признакам, в ближнем кругу Биньямина Нетаньяху убеждены: корень проблемы — в Тегеране, а не в секторе Газа и не в палестинских кварталах Бейрута.

Наконец, в нынешних условиях даже в самом жёстком варианте Израиль не будет устраивать в Иране такую операцию, какую проводит в секторе Газа или даже в Ливане. Сухопутный компонент здесь слишком маловероятен. Израиль, если уж там решат отвечать, скорее всего, нанесёт по целям в Иране свои ракетные удары. Причём это не будут сотни ракет, из которых до цели долетит меньше десятка. Прицельные удары могут быть нанесены и по штаб-квартирам КСИР, и по военным базам, и, самое главное, по иранским ядерным объектам. Ядерные приготовления Ирана в Израиле, по понятным причинам, принимают на свой счёт и не очень верят в международные усилия по ядерной безопасности. Израильские власти уже представляли свидетельства, что Иран продолжает свою военно-ядерную программу, несмотря на всё международное «давление» — в кавычках и без. Опыт такой «антиядерной войны» у Израиля есть. 7 июня 1981 года ВВС Израиля, легко «вскрыв» систему ПВО Ирака, разбомбили в этой стране ядерный реактор, построенный в Ираке с помощью Франции (Париж, как видно, никогда не отличался умением выбирать друзей на мировой арене). Ядерная программа Саддама Хусейна была таким образом сорвана. Как утверждали знающие люди, F-16A, при помощи которых бомбили иракский ядерный центр, в своё время предназначались для поставок в Иран, но после исламской революции США решили Тегерану их не передавать. Предложили купить израильтянам. Те согласились, уже держа в голове вероятность рейда на Ирак.

В Иране задача посложнее. В иракский реактор на момент израильского удара ядерное топливо ещё не загрузили. А здесь надо будет постараться и ядерную программу Ирана сорвать, и не допустить повторения Чернобыля.

Наконец, трудно просчитать и политические последствия возможного израильского удара по Ирану. С одной стороны, сказать, что в этом случае возрастает риск масштабной эскалации — это ничего не сказать. Многие эксперты уже успели предсказать ни много ни мало начало третьей мировой войны. Израильские аналитики, в свою очередь, уверены: в случае «прямой схватки» Ирану рассчитывать на успех не придётся. Особенно если учесть, что, повторим, сухопутной войны не будет, а в воздушных ударах Израиль многократно сильнее Ирана.

Наконец, немало неприятных сюрпризов может преподнести Тегеран и политическая реакция на возможный израильский удар. И это не только позиция многих стран, где как бы на словах поддерживают кого угодно, кроме Израиля, но при этом вздохнут с облегчением, если «зловредные сионисты» разберутся с Ираном, который становится всё более агрессивным и опасным. Немало сюрпризов может преподнести и развитие ситуации внутри самого Ирана, где рост напряжённости заметен невооружённым глазом. Судя по всему, ударив по Израилю, Иран открыл «ящик Пандоры». И забыл просчитать последствия.

А тем временем иранским ударам по Израилю бурно радуется армянский ТГ-сектор. Со всеми антисемитскими «шпильками». Антисемитизм в Армении всегда был на опасно высоком уровне, памятник гитлеровскому пособнику Нжде говорит сам за себя. Более того, у Еревана весьма тесное сотрудничество с Тегераном, и оно не ограничивается крупнейшим торговым центром. Плюс ко всему в те дни, когда регион отмечает очередную годовщину 44-дневной войны, традиционный для Еревана антисемитизм накладывается ещё и на воспоминания о БПЛА «Харп», ОТРК «Лора» и прочих образцах оружия, которые Израиль поставлял Азербайджану.

Как оказывается, для Южного Кавказа Ближний Восток действительно «ближний».