Зеленская пригласила Акопян на саммит в Нью-Йорке (видео)

Супруга премьер-министр Армении Анна Акопян опубликовала на своей странице в Facebook видео с повестки дня визита в Нью-Йорк.

«По приглашению первой леди Украины Олены Зеленской я присутствовала на саммите под названием «Securing the Future for Children: Addressing new challenges for Soft Power» в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», – написала Акопян.