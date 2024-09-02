Постпред Украины в Совбезе ООН намекнул на смерть Лаврова

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Постоянный представитель Украины при Совете безопасности ООН Сергей Кислица на своей странице в соцсети X намекнул на смерть главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Для некоторых российских военных преступников умереть в своей постели в элитном пригородном районе может показаться самым простым выходом. Даже если они пропустят скамью подсудимых, они пойдут прямо в ад, чтобы гореть там вечно, минуя чистилище… Некоторые говорят, что он уже склеил ласты, но все же, по иронии судьбы, я бы хотел, чтобы он был жив, чтобы увидеть его на скамье подсудимых…», – написал он.