Захарова обвинила Макрона в преследовании Дурова

Президент Франции Эмманюэль Макрон преследованиями сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова делает подобное тому, в чем ранее безосновательно обвинял других. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Эмманюэль Макрон во время выступления в Белграде заявил, что речь идет не о политическом преследовании Дурова, а о юридическом разбирательстве, – отметила Захарова в своем Telegram-канале. – Думаю, следующий вопрос Макрону будет таким: «Каково это быть на месте тех, кого ты вчера безосновательно обвинял в том, что делаешь сегодня сам?»

«Как говорится, отвечать ему не переотвечать на эти и аналогичные вопросы, – говорится в записи. – По многочисленным заявкам для Эмманюэля из солнечного Парижа ставим песню группы Depeche Mode – Try walking in my shoes».