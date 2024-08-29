Буданов «появился» в Шереметьево

623 Просмотров

В Москве произошел необычный случай: в аэропорту Шереметьево отказали в посадке на борт гражданке РФ из-за татуировки на плече с изображением руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова в полный рост. Об этом сообщил один из российских пабликов, выложив ролик и пост с участием пострадавшей.

Женщина подтвердила, что татуировка действительно изображает Кирилла Буданова. При этом она заявила, что воспринимает его не как начальника ГУР МО Украины, а как «красивого мужчину».