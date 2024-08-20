Александр Караваев – «Минвалу»: Россия подошла к границе применения мер к Армении

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Смысл заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова сводится к тому, что Россия подошла уже к границе применения определенных мер к Армении. Так в интервью Minval.az сказал эксперт Каспийского института стратегических исследований Александр Караваев, комментируя вчерашнее заявление Лаврова относительно саботажа руководством Армении договоренности по коммуникациям.

Напомним, что Лавров сказал: «К сожалению, в том, что касается коммуникаций через Сюникский район Армении, именно армянское руководство саботирует договоренность, под которой стоит подпись премьер-министра Никола Пашиняна. Трудно понять, в чем заключается смысл такой позиции. Основа, заложенная в рамках трехсторонних встреч и документов, в полной мере сохраняет свою актуальность».

По словам Караваева, самое главное, что необходимо здесь вычленить, – это то, что от Владимира Путина мы этого никогда не услышим.

«То есть в данной диспозиции, в треугольнике Азербайджан-Россия-Армения, риторика Путина носит исключительно компромиссно-миролюбивый характер. Резких высказываний за последние годы охлаждения и обострения российско-армянских отношений, я не наблюдал. А вот то, что говорит Лавров – фактически он говорит напрямую, и смысл его заявления сводится к тому, что Россия подошла уже как бы к границе применения каких-то определенных мер к Армении. То есть, если бы не другие геополитические обстоятельства, связанные с войной в Украине, то Россия наверняка уже применила бы меры и выдвинула бы ультиматум по факту того, что Армения фактически поставила Россию под удар, отказавшись выполнять пункты Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, которые касаются исключительно интересов России», – сказал Караваев.

Он отметил, что если раскладывать это заявление по интересам, то ключевой для России момент – это как раз открытие сквозного железнодорожного сообщения через участок Южного Кавказа, который, собственно, обеспечивал грузопоток еще до распада СССР. В этом, собственно говоря, заключается ключевой интерес России по итогам второй Карабахской войны и по факту подписания трехстороннего заявления.

Все остальное, что связано с делимитацией и демаркацией границ, развитием взаимодействия между Арменией и Азербайджаном в торгово-экономической плоскости, все это, конечно, важно, но не столь существенно для России. Это важно для Баку, для Еревана – это важный элемент регионального макроэкономического взаимодействия.

«Для России важны вопросы, связанные с открытием Зангезурского коридора, который проходит по линии границы Армении и Ирана. И то, что Пашинян игнорирует выполнение этих пунктов, означает, что он подставляет договоренности, достигнутые с Владимиром Путиным. Но оно потребует ответа, рано или поздно, и этот момент наступает. Другое дело, я повторюсь, проблема для Москвы сейчас в том, что не понятно, каким образом реагировать. Обозначена проблема, но реагирование в прежних схемах, которые можно было предположить, – от экономического воздействия до какого-то военно-политического, связанного с российским базированием в Армении, с развитием пророссийских сил, – так вот этих возможностей у Москвы практически нет. То есть здесь, в отличие от ситуации до начала 2022 года, трудно себе представить, что можно сделать. Возникает такой момент неопределенности, когда реагировать надо, но какими инструментами, пока остается загадкой.

Получается, что Пашинян поставил под вопрос всю стратегическую линию комплексного взаимодействия по Южному Кавказу, которое как раз предполагало соединение принципов, описанных в заявлении и инициативы платформы 3+3, которая, насколько я помню, в декабре была предложена Алиевым на встрече с Эрдоганом. Эти два стратегических документа, которые планировалось реализовать в регионе, фактически поставлены под удар одним разворотом Армении в сторону Запада», – заявил эксперт.

Что касается ожиданий официальной Москвы от Баку, то, Караваев полагает, что Путин в принципе должен быть удовлетворен уже достигнутым уровнем сплоченности Азербайджана и России, учитывая те изменения, которые произошли за последние два года в мире: «Сам факт организации этого визита в Баку демонстрирует и подтверждает, что Ильхам Алиев, остается одним из надежных партнеров для Путина по взаимодействию в регионе Каспия и Южного Кавказа».

«Дело в том, что, если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения Ильхама Алиева, у него гораздо больше возможностей для маневров, позволяющих притормозить взаимодействие с Россией, снизить уровень поддержки, не разрывая никоим образом, не подвергая каким-то рискам, двусторонние отношения, так, как это случилось в армяно-российских отношениях. Для Алиева это было бы сделать достаточно просто и без всяких осложнений. Но он этого не делает, и не только по той причине, что есть прямая выгода от присутствия азербайджанских производителей на российском рынке и в российском экономическом пространстве, но и потому, что понимает, что перспективы стабильности Азербайджана связаны со стабильностью в России и с поддержкой Путина. И поэтому он не дает поводов для сомнений российской стороны в том, что Баку пересмотрел подходы по взаимодействию с Москвой за последние два года. Этот визит – важнейшая демонстрация того, что между Алиевым и Путиным выполняются те задачи, которые они перед собой ставят. А пространство для этих задач, оно ведь на самом деле достаточно ограничено. Мы не имеем столь высокий потолок в двусторонней торговле, и достигнутый предел может быть увеличен еще на какие-то десятки процентов. Но вряд ли можно говорить об удвоении в дальнесрочной перспективе, исходя из стратегии внешней торговли Азербайджана», – отметил эксперт.

По его словам, много сложностей существует в координации нефтегазовых проектов на внешних рынках, проект газового хаба в Турции, в ожидаемом взаимодействии между Москвой и Баку, связанном с украинским газовым транзитом. Все эти вопросы очень сложные, и, наверное, степень их сложности – одна из самых высоких в группе вопросов региона Евразии.

«То есть от их желания не все зависит. Поэтому, резюмируя, скажу, что Путин, на мой взгляд, удовлетворен тем, что уже достигнуто: точки применения сил в двусторонних проектах будут выверяться более тщательно с учетом долгосрочной стратегической близости между двумя странами. Вероятно, для Путина есть ощущение того, что он сделал правильный выбор, сделав тогда еще ставку на Азербайджан в строительстве взаимодействий по региону», – заключил Караваев.

Рамелла Ибрагимхалилова