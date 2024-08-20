Курская операция – две недели расширяемой зоны контроля – анализ Александра Коваленко

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Начавшаяся 6 августа Курская операция на вторую неделю продолжается достаточно активно, не демонстрируя фазы прекращения и стабилизации линии боестолкновений. Тем более что в Глушковском районе, что западнее Суджанского, с которого и началась Курская операция, стали планомерно обрезать логистику через реку Сейм посредством взрывов мостов у Глушково и Званного.

По сути, уничтожение мостов через Сейм изолирует Глушковский район, что позволит Силам обороны Украины взять под свой контроль ещё не менее 250 км². Российские войска уже отвели свои подразделения на восточный берег реки в районе села Отруб. Таким образом, в серой зоне оказалось ещё примерно 16 км² территории Курской области. Причём эта серая зона буквально нависает над Тёткино, о котором я писал ещё на прошлой неделе как об одной из вершин трапеции, которую могут сформировать СОУ в Курской области.

И, похоже, что эта вершина в ближайшее время состоится. В остальном, СОУ продолжили движение на север по дороге Рыльск-Коренево-Суджа. По словам российской стороны, СОУ находятся в 15-20 км от Рыльска, то есть – севернее Коренево. Что примечательно, движение проходит также с учётом реки Сейм, которая в данном случае обеспечивает украинским войскам прикрытие с правого фланга.

В целом, к концу второй недели Курской операции СОУ достигли следующих результатов:

– под контролем СОУ более 1 200 км² Курской области. С учётом развивающихся событий в Глушковском районе, эта площадь может в течение следующей недели увеличиться до более 1 500 км². Но и 1 200 км² это больше, чем российские войска захватили территории в Украине с начала 2024 года;

– в плену СОУ более 2 500 российских военных. Вести точный подсчёт крайне сложно, поскольку информация по Курской области продолжает поступать с запозданием. Но это самое большое количество пленных за весь период войны, которые бы сдались за столь короткий срок;

– командование россиян начало процесс стягивания в Курскую область подразделений с других направлений. Пока это незначительное количество, чтобы не обрушить тот или иной участок фронта, но для стабилизации линии боестолкновений на Курщине этого недостаточно;

– к завершению второй недели операции в Курской области русские так и не могут стабилизовать ЛБС, которая постоянно меняется и вносит неразбериху в управление российских подразделений;

– основная логистика подвоза подкреплений находится либо под частичным, либо полным огневым контролем СОУ.

Ответные действия России. Издание The Sunday Times опубликовало материал, в котором предположило, что Россия может контратаковать под Курском в конце октября. И это вполне вероятно.

Как я отметил выше, стабилизированной ЛБС в Курской области – нет. Российские войска не могут переходить в наступление, не блокировав расширение зоны контроля СОУ. Но в нынешнем составе они не могут сделать даже этого.

В настоящее время в Курской области находятся 15 тыс л/с российской армии, из которых 6 тысяч – это усиление, отправленное с других направлений в зоне боевых действий в Украине. Но для стабилизации ЛБС на участке площадью более 1 000 км² необходимо не менее 30 тысяч. Почему не менее? Потому, что площадь участка каждый день растёт, соответственно необходимый ресурс так же требует корреляции.

Фактически в случае стабилизации ЛБС и в зависимости от площади контролируемой СОУ территории, российская группировка для начала контрнаступления должна будет превышать 50 тысяч. А где взять такое количество сил и средств? Только стягивать из зоны БД в Украине, поступательно наращивая курскую группу, на что и может пойти до двух месяцев, а результатом станет ослабление одного или двух направлений в Украине.

Но что важно, даже при накоплении необходимого для контрудара ресурса, не факт, что эта кампания будет для россиян быстрой и успешной. В прошлом мае группа войск «Север» численностью от 35 до 40 тыс л/с вторглась на север Харьковщины и забуксовала там в боях за Волчанск и не дойдя даже до Липцов. Сейчас зона контроля россиян в этом районе составляет 184 км². Группировке почти в 40 тыс л/с понадобилось три месяца, чтобы захватить 184 км²…

Зона боевых действий в Украине. За прошедшую неделю в зоне боевых действий в Украине ситуация не претерпела разительных изменений. На Торецко-Покровском направлении российские войска продолжают наступать. Глубина их продвижения составила 2-3 км за неделю. Русские вышли на рубеж Журавка-Орлока-Николаевка, что приближает их к Новогродовке – которая в 14 км от Покровска. На окраине Торецка начались бои в городских условиях. В самой агломерации россияне вышли на северные окраины Нью-Йорка.

В целом, Торецко-Покровское направление – это единственное направление, где русские могут себе позволить продавливать фронт. Это обусловлено тем, что они сосредоточили здесь силы сразу двух групп войск «Юг» и «Центр», и только на Покровск двигается группировка в 80 тыс л/с, а суммарно на плацдарме более 100 тыс л/с. Остальные же направления стабильно контролируемые. Например, Часов-Яр, испытывая серьёзное давление российских войск, уверенно держит линию обороны по каналу, хотя были опасения, что у россиян будет прорыв и на этом участке.

Создаётся впечатление, что на Торецко-Покровском направлении Россия пытается идти ва-банк. Но, концентрируя там колоссальные ресурсы, они игнорируют таким образом проблематику Курской области. В своём медиа-пространстве российская пропаганда пытается продвижением на Торецко-Покровском направлении перекрыть ситуацию в Курской области, но это только на уровне федеральных каналов. На уровне военкоров указывается, что в то время как на Торецко-Покровском направлении россияне прошли до 2-3 км за неделю, СОУ в Курской области проходят 2-3 км в сутки.

И в этой связи возникает вопрос: что раньше начнётся, битва за украинский транспортный узел Покровск или за российский транспортный узел Рыльск?

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, специально для Minval.az