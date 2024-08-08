Максим Шевченко – «Минвалу» о боях в Курской области: Я думаю, что Москва пойдет на переговоры

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Взятие Суджи – это событие глобального масштаба, которое, в целом, влияет на мировой газовый рынок. Об этом в интервью Minval.az заявил российский аналитик, журналист Максим Шевченко, комментируя ситуацию вокруг боев в Курской области.

– Сегодня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев начал наступление в Курской области, чтобы усилить свои переговорные позиции. По его словам, позитивно на переговоры будут влиять потери РФ территории, людей и техники. Как вы считаете, смогут ли украинцы удержать Курскую область?

– Дело в том, что никому не нужен захват никаких абстрактных территорий. Все нормальные военные операции планируются в направлении стратегических, ключевых объектов. Главный объект, вокруг которого развернулись военные действия – это Суджа. Сегодня утром Украина фактически взяла под контроль важнейший стратегический центр всей российской политики. Суджа – это последняя станция, по которой российский газ идет в Европу. Причем очевидно, что в Украине есть как минимум две партии: одна из них выступает за транзит российского газа, позволяющего Украине зарабатывать деньги и иметь связи с определенными европейскими элитами, а вторая партия, мы назовем ее условно «американо-британская», которая не заинтересована ни в каких поставках газа из России в Европу, и работает на полное прекращение этих поставок. Газ на бирже в Европе подорожал накануне на 5,6%, до $439 за 1 тыс. куб. м. на фоне опасений, связанных с украинским транзитом. В частности, скачок привел к тому, что СПГ, поставляемый в Европу из США и Катара, тоже подорожал.

Да, поставки из Азербайджана не очень большие относительно Норвегии или Алжира и даже России. В целом, цены на мировом рынке на газ сильно подскочили для всех, кроме России, которую выкинули из этого процесса.

В настоящее время Суджа под контролем Украины. И теперь перед Россией встал вопрос: возвращать Суджу так, как возвращали Авдеевку или Бахмут? А это значит, навсегда поставить крест на газовой станции, потому что пока у нас других способов не было.

– А что же делать?

– Украина это сделала для того, чтобы принудить Россию к переговорам, – это и имел в виду Подоляк.

– Чтобы было чем торговаться…

– Ну да, но только не территориями. Территория никому не нужна. А именно газовые станции. Очень сильный стратегический ход на самом деле, который, я уверен, был согласован с США. Суджа – это событие глобального масштаба, которое, в целом, влияет на мировой газовый рынок: шесть процентов – это очень много.

– И какие действия теперь последуют со стороны России? Приблизит ли захват Суджи переговорный процесс?

– Четыре бригады задействованы в этой операции. Сначала нам рассказывали о 300 украинцах, а теперь российские СМИ говорят о четырех полноценных бригадах – это почти 20 тысяч человек, очень серьезная сила с ПВО, огромным количеством беспилотников. Напомним, в украинской армии создано спецподразделение, которого нет в российской армии. То есть Суджу захватила современная боеспособная, специально подготовленная и оснащенная элитная группировка украинских войск. Очевидно, направление на Суджу Россия не перекрывала по понятной причине. Никто не верил, что газовая «священная корова» будет зарезана, а Украина ее не зарезала, она ее захватила. И теперь украинцы там лихорадочно окапываются. Есть вариант – штурмовать обратно и превращать все это в развалины и пепелище, либо переговоры.

– Остаются переговоры?

– Я не знаю, как теперь решит Москва. Я считаю, что если бы война была настоящей, то никаких переговоров быть не должно: война – так война. Это очень серьезное событие. Вот сейчас в Москве впервые по-настоящему могут перевести «СВО» в формат полномасштабной войны. На самом деле со стороны Украины это тоже большой риск. Газовые сети, лоббистские структуры «Газпрома» сдерживали Россию от полномасштабных операций. Если этот сюжет уходит из общей логики событий, то сдерживающих факторов остается не много. Если будет объявлена война, тогда в России будет мобилизация, я думаю. Если газовые сети не являются таким важным фактором, тогда это полномасштабная война, то есть совсем уже другой формат.

Но я думаю, что Москва пойдет на переговоры. Официально СМИ будут нагнетать военную истерию, а неофициально газ – это все. Это, как если бы армяне захватили Товуз летом 2020 года.

– Это действительно очень серьезно и непросто территория, которую можно отбить вплоть до границ, хотя уже было сделано с российской стороны такое заявление. Но про газоизмерительную станцию «Суджа» в этом заявлении не было ничего сказано.

– Конечно, украинцы так и говорят: «Пожалуйста, отбивайте, но это будет Бахмут». Российская пропаганда вообще избегает слово «Суджа», как будто газовой станции там не существует. А на самом деле все произошло только из-за нее. Никакая не Курская АЭС не нужна украинцам, это абсолютная ерунда. Равно как и захват курской территории. Украине нужен был только захват газораспределительной станции, и она эту задачу решила. Это сравнимо со взрывом «Северного потока-2». И даже более серьезнее, потому что «Северный поток-2» непонятно кто сделал. А в данном случае Украина говорит: «Теперь это наше. Хотите вернуть себе? Пожалуйста – мирные переговоры». В целом, ставки велики.

Рамелла Ибрагимхалилова