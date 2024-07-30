Камала Харрис и сигналы из Баку

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Конечно, тема смены состава команды в ходе, скажем, хоккейной игры (вне паузы) всегда интересна. Здесь правят скорость, ажиотаж, риск. Вот такого рода смена состава недавно произошла на американской предвыборной площадке, когда играющий тренер, так сказать, одномоментно уступил свое место запасному игроку. При этом матч ни на секунду не прерывался, правила, в общем-то, никто не пересматривает, а противоположная команда начинает искать новые пути к воротам соперника. Запасной же игрок, внезапно превратившийся чуть ли не в капитана команды, пытается за считанный срок набраться недостающего опыта в процессе игры.

Вот так примерно во всяком случае, на первый взгляд, выглядит ситуация на предвыборной площадке американской политической жизни. Зрители не покидают «стадион», желая досмотреть матч до конца. Хотя до финишной прямой, в общем-то, время еще есть. На фоне чего вышедший на замену игрок в лице Камалы Харрис, признаем, довольно уверенно входит в игру. Что позволяет ряду опытных зрителей предположить запрограммированность ее появления на арене невидимым зрителю тренерским составом команды. Потому и ритм игры не вызывает особых изменений.

Но, наверное, хватит ассоциаций. А попробуем взглянуть на общую канву происходящего через призму довольно интересного выступления Камалы Харрис в роли вице-президента США на Мюнхенской конференции по безопасности (февраль 2024 года). Тогда она произнесла, что на фоне довольно открытого обсуждения темы о «будущем Америки в качестве глобального лидера», администрация страны полна решимости «отстаивать демократические ценности внутри страны и за рубежом, а также сотрудничать с нашими союзниками и партнерами в целях достижения общих целей». Хотя в США есть «несогласные с таким подходом», ставящие на «изоляционизм Америки от мира, отказ от обязательств перед союзниками, заимствование репрессивной тактики диктаторских режимов». Но такой подход «ослабит США и подорвет глобальную безопасность», для обеспечения которой «определяющее значение» имеет НАТО.

Завершив столь выверенную антитрамповскую риторику, следом Харрис заявила об ответственном отношении лидеров Демократической партии «к конкуренции с Китаем», объединению, «при лидирующей роли США, мира в целях защиты суверенитета и территориальной целостности стран», реализации «права палестинцев на человеческое достоинство и самоопределение», противодействию «агрессивным действиям со стороны Ирана и его посредников».

Согласимся, что в целом данная линия сохранилась основополагающей для взглядов Камалы Харрис и после того, как она заменила Джозефа Байдена. Причем за неделю с момента функционирования ее предвыборного штаба она собрала 200 млн долларов, из которых чуть менее 70% поступили от новых доноров. Параллельно запуску своей предвыборной кампании Харрис также стала предпринимать некоторые шаги, которые для многих оказались неожиданными, как, например, открытие странички в соцсети TikTok, хотя Джо Байден всегда лоббировал запрет этой китайской соцсети. Спустя несколько часов ее аккаунт собрал свыше миллиона подписчиков.

Другое дело, что, по мнению ряда аналитиков, разрекламированные в последнее время различными известными информагентствами данные (на основе каких-то опросов), свидетельствующие о паритете симпатий американцев к фигурам Дональда Трампа и Камалы Харрис (если не с преобладанием лидерства последней) носят искусственный характер.

Непосредственно же Трамп без обиняков заявил о «низком уровне IQ» Харрис.

В целом, в Азербайджане, как и во всех других странах, довольно пристально следят за происходящим на американском предвыборном поле. Что вполне объяснимо, в частности немалой активностью в контексте нормализации отношений в армяно-азербайджанском векторе. Здесь целесообразно обратить внимание на четкое озвучивание позиции президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в преломлении к политическим нюансам, происходящим в США. Как глава государства отметил на II Шушинском глобальном медиафоруме, в Азербайджане на складывающуюся ситуацию смотрят «со своей призмы», тем более что от итогов голосования в немалой степени будет «зависеть судьба многих и многих народов и стран». Вслед за чем одним из «важных тезисов» Трампа И. Алиев определил озвучивание тем того факта, что «при нем не было войн», а «это, наверное, стоит того, чтобы относиться к нему «с огромным уважением». Вторым же актуальным тезисом в очерченном направлении президент страны определил позицию по вопросу традиционных ценностей. «Я думаю, – конкретизировал И. Алиев, – что абсолютное большинство азербайджанского народа эту позицию не то что разделяет, но активно ее пропагандирует и реализует на практике».

Что касается г-жи Харрис, то вряд ли она подвергнет видоизменению байденовскую позицию по отношению к Южному Кавказу, с известными предпочтениями и пристрастиями администрации в преломлении к региону. Когда с одной стороны на официальных встречах и в поздравительных посланиях Белый дом озвучивает одну позицию по отношению к Азербайджану и предпринимаемым официальным Баку шагам в различных векторах, а с другой – открыто ведет проармянскую линию. Не случайно на том же медиафоруме Ильхам Алиев выразил «глубокую разочарованность» отношением «американской администрации к Азербайджану», односторонним подходом, попытками «провести разделительные линии на Кавказе». Не обошел стороной глава страны и вопрос наращивания военной мощи Армении через т. н. Европейский фонд мира», что «направлено против нас, и это абсолютно неприемлемо».

В ракурсе рассматриваемого, повторимся, вряд ли Камала Харрис внесет коррективы в политику Демократической партии по отношению к Южному Кавказу. К примеру, в 2023 году, записав на своей страничке в соцсети в преломлении к событиям, имевшим место в 1915 г. в Османской империи, что «мы чтим память 1,5 млн жизней, унесенных во время геноцида армян», она призвала взять на себя обязательство «выступать против ненависти во всех ее формах». Вот интересно, мягко говоря, откуда цифра в «1,5 млн жизней» появилась в арсенале вице-президента США, и готова ли она предоставить реальную историческую ссылку на эти данные? А во-вторых, почему бы г-же Харрис не перестать игнорировать Ходжалинский геноцид и а изучить картину трагедии азербайджанского населения Карабаха, чтобы высказать свое объективное отношение к имевшим место событиям в Азербайджане на протяжении последних 30 лет в аспекте оккупационной политики наших географических соседей?

В свете рассматриваемого остается надеяться, что не только Камалой Харрис, но и всей администрацией Белого дома будет услышан месседж президента Ильхама Алиева, который подчеркнул, что официальный Баку постоянно доносит до международного сообщества мысль об обязательном соблюдении интересов Азербайджана на Южном Кавказе. Желание же игнорировать их «будет ошибкой, просчетом и, опять же, разочарованием».

Теймур Атаев