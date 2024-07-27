БИГ обвинила Францию в нарушении принципов Олимпиады

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Президент Франции Эмманюэль Макрон и его правительство представляют Олимпийские игры 2024 года в Париже как «момент мира и надежды», однако колониальная и неоколониальная политика Франции говорит об обратном.

Об этом говорится в заявление Бакинской инициативной группы (БИГ), в котором заявляется о нарушении принципов Олимпиады на играх «Париж-2024».

БИГ приводит в заявлении положение Олимпийской хартии, согласно которому цель Олимпизма заключается в том, чтобы поставить спорт на службу гармоничного развития человечества, способствуя созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства.

Вместе с этим, согласно информации, полученной от представителей политических партий и движений, борющихся за независимость в Полинезии, Корсике, Меланезии, Карибских и Антильских островах, были зафиксированы случаи дискриминации в сфере занятости и доступа к жилью, а также эксплуатации природных ресурсов или, например, массовой иммиграции, организованной под покровительством правительства Франции.

В заявлении перечисляются противоречащие духу Олимпиады факты, которые имеют место быть:

«В их числе Реализация слабой стратегии экономического развития в пользу французских монополистов на соответствующих территориях: чрезмерная продовольственная зависимость населения (более 80% продуктов питания поступает из Франции), высокая стоимость жизни, бедность (50% населения Французской Гвианы живет за чертой бедности) и массовая безработица, приводящая к различным беспорядкам (насилие, торговля оружием и наркотиками) – все это серьезно угрожает будущему этих территорий;

Нератификация Конвенции о коренных народах 1989 года (№ 169) (Французская Гвиана);

Установление гегемонии французской культуры и политики ассимиляции, которая отодвигает на второй план местные языки, находящиеся под нарастающей угрозой, и применение в местных школах французских учебных программ, несоответствующих ни их местной истории, ни географии, ни культуре, ни их видению относительно будущего».