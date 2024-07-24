Такого поворота событий Макрон не ожидал

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Париж живёт в состоянии «обратного отсчета» до открытия Олимпийских игр. Торжественная церемония пройдёт 26 июля на берегу реки Сена. Правда, общее настроение очень трудно подвести под расхожий штамп «радостное ожидание праздника». Французские СМИ уже вовсю иронизируют: президент Франции Эммануэль Макрон расчитывал выглядеть на торжественной церемонии открытия в присутствии «первых лиц» других государств этаким победителем-императором, а предстанет в результате в образе «хромой утки». Добавим от себя: накануне Игр партия Макрона проиграла выборы в Европарламент, парламентские выборы в самой Франции, действующий премьер и близкий соратник Макрона – Атталь подал прошение об отставке, но президент отложил этот вопрос до окончания Олимпийских игр. Наконец, на авторитет Макрона повлиял его несостоявшийся заплыв в реке Сена. Таким образом в Париже хотели продемонстрировать, будто бы все тревожные сигналы о слишком сильном загрязнении реки несостоятельны, мэр Парижа Анн Идальго даже рискнула «окунуться», а вот у президента рабочий график не позволил, и вообще он искупается, но позже. Это, конечно, не отложенный полёт в Ханкенди Сержа Саргсяна и даже не дважды отмененный по соображениям безопасности визит самого Макрона в Киев, но «отмыться» от своего не состоявшегося купания президенту Франции будет непросто.

Конечно, при желании можно не обращать внимания на жалобы спортсменов, что в номерах установлены картонные кровати, что еда пресная, а в гостиницах нет телевизоров, на заполонивших город крыс и клопов.

Но есть куда более серьезные проблемы. Их слегка «приоткрывает» британская Financial Times: «В Париже остаётся более четверти миллиона невостребованных билетов, что означает следующее: на церемонии открытия в пятницу будет много пустых мест». Вряд ли у потенциальных зрителей церемония открытия не вызвала ожидаемого интереса или у них не нашлось денег. Судя по всему, многие потенциальные зрители и участники банально опасаются за свою безопасность. Риск терактов на Олимпийских играх всегда был высоким. Мир убедился в этом ещё в 1972 году в Мюнхене, где боевики из палестино-армянской теоретической группировки «Чёрный сентябрь» захватили в заложники, а затем убили 11 израильских спортсменов. На одной из пресс-конференций журналисты уже спрашивали у Макрона, безопасно ли будет зрителям на церемонии открытия. Макрон, конечно, заверил, что река Сена в момент церемонии будет «самым безопасным местом в мире», но, судя по нераскупленным билетам, ему не очень поверили. Тем более что спецслужбам Франции уже случалось «пропустить удар». В январе 2015 года страну потрясла серия терактов, начавшаяся с расстрела сотрудников редакции «Шарли Эбдо» — тогда погибло 17 человек. 13 ноября 2015 года Париж подвергается атаке нескольких групп «смертников» — под ударом стадион «Стад де Франс», концертный зал «Батаклан», рестораны и кафе. Погибло 130 человек. 14 июля 2016 года — жуткая трагедия в Ницце: грузовик, за рулем которого сидел очередной террорист, наехал на толпу на набережной — 86 погибших, более 300 раненых. Это были теракты, организованные в основном радикальным исламистами. Но опасность, предупреждают эксперты, может исходить не только от них, но и от ультраправых: достаточно вспомнить июль 2011 года в Норвегии, взрыв в правительственном квартале Осло и расстрел участников молодёжного лагеря на острове Утойя.

Ну здесь речь не только и не столько об «оперативно-розыскных» рисках. 15 марта нынешнего года уже во французском Марселе был открыт памятный бюст…Соломона Тейлеряна. Ровно в 103-ю годовщину совершенного им убийства Талаата-паши. В толпе — представители местной армянской общины, в том числе молодые парни в майках с символикой армянских террористических группировок.

А это уже политика властей Франции. Той самой Франции, которая не видит ничего зазорного в «обнимашках» с Арменией, где военный лицей, улица и станции метро названы в честь террориста Монте Мелконяна, оставившего кровавый след, в том числе и в самой же Франции. При этом специалисты хорошо знают: если спецслужбы «пропустили удар» — это трагедия, но не катастрофа. А вот если страна отходит от правила, что террору нет и не может быть оправдания — из этого сделают свои выводы те, кто планирует новые кровавые «акции». И вполне могут решить, что терроризм во Франции в принципе может быть оправдан — главное, попасть в политический «мейнстрим».

И, наконец, надо вспомнить ещё одно событие – 14 апреля 2023 года Армения принимает чемпионат Европы по тяжелой атлетике. И на церемонии открытия местный дизайнер Арам Николян поджигает флаг Азербайджана. Азербайджанские спортсмены от участия в чемпионате отказались. Но мировая спортивная общественность попыталась «не заметить», что Арама Николяна толпа на улице встретила как героя, что уже очень скоро оказался изрезан ножом турецкий флаг на флагштоке,.. Чемпионат не приостановили, права на его проведение Армению не лишили.

И вот из этого обстоятельства тоже будут делать выводы те, кто, возможно, уже сегодня планирует террористические вылазки на парижской Олимпиаде.

Нурани, обозреватель