Филипп Экозьянц: «Если Алиев сегодня завоюет Армению, то через пару тысяч лет он станет великим армянским царем, а главное – любимым»

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Ученый-историк Филипп Экозьянц опубликовал видео на своей странице в социальной сети Facebook, в котором погрузился в исторические архивы, свидетельствующие о том, в какой форме существовала Армения, о ее границах по Мовсесу Хоренаци (Моисею Хоренскому) и о том, кто владел ею. Кроме того, историк сравнил переводы и разъяснил, в чём согласны переводчики, и в чем их мнения расходятся. И хотя видео было опубликовано 2 июля, полагаем, что его интересное содержание не потеряло актуальности и сегодня. Minval.az приводит текстовый вариант исследования Экозьянца.

По словам историка, труды, приписываемые Моисею Хоренскому, являются базовыми для армянской историографии, и хотя существование их до XVII века чрезвычайно сомнительно, все издание школьных представлений о древнем прошлом армян держится именно на них.

«Вместе с тем, когда читаешь тексты Хоренского, не с верой в его сверхчеловеческую правдивость, а просто внимательно читаешь, то понимаешь, что, во-первых, их неверно толкуют, а во-вторых, всех переводчиков можно смело записывать в соавторы Хоренского, ну или в антиавторы. Взглянем поближе на один фрагмент из истории Армении, где говорится о границах Армении времен Тиграна. Того самого, которого Хоренский называл великим, который, по преданию, жил в VI веке до нашей эры. Возьмем самый первый перевод на русский язык, сделанный Иосифом Ионнесовым, изданный в 1809 году. Сначала прочитаем о том, чего добился своими деяниями и подвигами легендарный царь: «Герой, который мужеством своим возвысил род наш, и носящий иго рабства восставил в силу и на покорение других».

Тот же смысл мы находим и в переводе Никиты Осиповича Эмина, изданного в 1858 году, то есть через полвека: «Став главой мужей и показав мужество, он тем возвысил наш народ и нас, находившихся под игом других, сделал налагающими ярмо на многих и заставляющими платить себе дань». И вот еще один, отредактированный, перевод Эмина 1893 года: «Показав мужество, он тем возвысил наш народ и нас, находившихся под игом других, сделал налагателями ярма на многих и заставляющими платить себе дань». Французский перевод, сделанный Флоривалем и изданный в 1836 году, в точности о том же: «Он возвысил свою нацию. Он нашел ее согнувшейся под игом, и сделал ее способной установить свое иго над многим нациями и наложить на них дань».

Итак, если мы считаем, что речь идет об армянах, тогда: армяне были слабыми – стали сильными, были рабами – стали рабовладельцами, Тигран, как мы понимаем, рабом не был, ни до, ни после, он был персом, он нашел рабов в Армении, обогатил их, научил воевать, сделал из них полноценных рабовладельцев. Все переводчики согласны, что это было главным достижением Тиграна», – говорит ученый.

И как следствие успехов Тиграна – изменились границы его царства. Об этом в переводе И.Ионнесова 1809 года было написано: «Тигран был в союзе с Киром на испровержение Мидийской монархии, долго владычествовал греками, и наконец распространил Армению за пределы древнего населения нашего».

«Немножко странно звучит. Получается, что Армения и древнее поселение наше – это не одно и то же. Было бы логично, если бы было написано просто «расширил границы нашего древнего поселения». Итак, главное понятно, что произошло: вывел рабов из рабства Тигран, завоевал соседей и расширил границы. Но другие переводчики поняли текст Моисея иначе, а точнее прямо противоположным образом. Во-первых, они не увидели в этом отрывке слово «Армения», почему-то. Наверное, потому, что его там и нет. Как легко в этом убедиться. А во-вторых, Тигран у них не расширил древние поселения, а как бы вернул их на место. То есть согласно другим переводчикам, рабы, которых освободил Тигран, жили не только там, где он их нашел, но и на гораздо большей территории. Французский перевод 1836 года, сделанный через 27 лет после перевода Ионнесова: «Тигран расширил нашу территорию до прежних ее границ». Издание 1695 года на армянском языке: «расширил … до былых границ». Перевод Эмина 1858 года: «…расширил границы нашего жилища до прежних ее пределов». История Армении Моисея Хоренского 1893 года: «Он раздвинул границы нашего местожительства до древних крайних его пределов».

Может быть, Хоренский имел в виду, что когда-то раньше рабы были свободными и занимали большую территорию. Но дело в том, что Хоренский не мог этого знать, поскольку сам говорит в письме Исааку Багратиду, что до него никто ничего не написал об истории армян, что «нам всем хорошо известны царей и предков наших нерадение о мудрости и неразвитость их ума. Мы, хотя народ небольшой, весьма малочисленный, и слабосильный, и часто находившийся под чужим господством; однако и в нашей стране много совершено подвигов мужества, достойных внесения в летописи – подвигов, которые ни один из них не позаботился передать письму». Не позаботились цари написать о том, где жили армяне, чем занимались, какие подвиги совершили, да и были ли они вообще. Ни слова», – отметил он.

Это значит, что ни о границах прежнего поселения, ни о том, каким было это поселение, ни о том, когда оно состояло из рабов, а когда из нерабов, Хоренский не знал. Более того, никто не нашел эту информацию ни в армянских, ни в греческих, ни в халдейских, ни в каких других источниках.

«Теперь давайте попробуем понять, какие пределы границы мог возвращать Тигран, если верить Ионнесову и остальным переводчикам. Согласно традиционной версии, Тигран I был парфянином и его род до него владел большими территориями, которые потерял вследствие ряда войн. Речь, скорее всего, и шла в тексте Моисея Хоренского об утерянных царским родом Тиграна владениях. Именно эти владения Тигран и возвращал. Это очень естественная и правдоподобная версия. И конечно же, он их возвращал своему парфянскому царскому роду, поскольку границы тогда могли устанавливать только цари. Ну, и самому себе возвращал владения деда и дяди, и больше никому, никакому армянскому народу он не мог возвращать. Я думаю, ему и в голову это не могли прийти», – рассуждает историк.

Или такой вариант: Тигран решил узнать, а где раньше проживали армяне, рабы, которых он в Армении нашел. Выяснил и решил вернуть им эти территории: отсыпать им золота, построить города, научить воевать, ездить верхом, стрелять из лука, сделать из рабов рабовладельцов. Для этого там требовалось положить сотню, другую тысяч своих персов, ну дело-то доброе, поэтому он, наверное, решил, что не жалко. И сделал. Правда, мы не знаем, как к этому отнеслось парфянское войско или цари, но версия в целом нормальная, говорит историк.

Но интересно ответить себе на один вопрос: «А существовали ли там такие территории в те времена, на которых правили бы народы: армяне, грузины евреи французы и так далее?».

«Конечно, мы прекрасно знаем, что таких территорий не было, народы были рабами и никакие победоносные войны не могли сделать их свободными, даже если эти войны велись от имени этих народов. И в связи с этими мыслями хочу познакомить с еще одним фрагментом из истории Армении Хоренского, где речь также идет о границах, но уже через несколько веков после Тиграна I. Смысл этого фрагмента у всех переводчиков совпадает. И как мы видим, снова правят все те же парфяне: «Аршак великий, царь парфийский и парфянский, парфянин родом отложившись, говорят, от македонян, завладел всем Востоком и Ассирией, убил царя Антиоха в Ниневии, и покорив под власть свою вселенную, ставит брата своего Вагаршака царем в Армении, считая это удобным для прочности своего государства. Он назначает ему столицею город Мцбин; пределами его царства часть Западной Сирии, Палестину, Асию (Азию), всю средиземную страну и Фиталию, начиная от понтийского моря до места, где Кавказ оканчивается у западного моря; к этому еще Атрапатакан; а там, говорит ему Аршак, ум и мужество твое укажут тебе границы; ибо границы героям – их меч: сколько отрубит, стольким они и владеют».

Что мы узнали, Аршак ставит своего брата царем в Армении, то есть он знает, где находится Армения и где ее границы. И при этом он определяет отдельно границы царства Вагаршакова, и говорит ему, что это неокончательные границы, ты можешь завоевать еще больше: сколько твой меч отрубит столько и будет. То есть границы Вагаршакова царства здесь явно не совпадают с границами Армении – это не одно и то же. Границы Вагаршакова царства зависят от его меча и способности, а Армения – это стабильное, естественный природный регион, границы которого не могут сдвинуть ни историки, никто, – это тот самый пресловутый физико-географический регион, который никогда государством или царством не был. И тем более он не мог быть государством армян, которые, по словам самого Хоренского, были слишком слабосильны, периодически выходили из рабства благодаря чужеземным царям: парфянским, потом турецким, когда освободились из-под гнета Византии, русским, когда получили свое собственное государство, однокомнатное такое, но то же ничего – свое. И кстати, потом Вагаршак послал к Аршаку человека с просьбой открыть архивы, чтобы узнать, кто до него владел Арменией. Чтобы узнать о парфянских царях из парфянских архивов. А о местных жителях Вагаршак написал вот что: «Желаю знать, кто владел Арменией до меня. Ибо не видно, какие здесь были порядки или служение при храмах; не видно кто первый между главными лицами страны и кто последний; нет ничего определенного – все перепутано, все дико!». Представляете, сколько Вагаршаку заплатил за этот текст господин Алиев?» – иронично задался вопросом Экозьянц.

Кстати, об Ильхаме Алиеве. Тигран I, отметил историк, почитается армянами многие века и даже тысячелетия, и считается великим армянским царем, при этом он перс, который захватил Армению. Если в тот момент в Армении жили армяне, предки современных армян, как утверждает, но не может доказать современная армянская историография, то, значит, Тигран захватил армян и подчинил их себе. Но если формула выведения армянских царей именно такая, то тогда надо понимать, если Алиев сегодня завоюет Армению, то через пару тысяч лет он станет великим армянским царем, а главное – любимым армянским царем. О таком бонусе Ильхам Гейдарович еще, наверное, не задумывался.

«Так что братья, если не только уверовать в Моисея Хоренского, но и внимательно прочитать его, то, скорее всего, выясниться, что «Великую Армению» придется строить нам самим. И знаете, с чего надо начать? С ответа на самый главный вопрос: «Кто такие армяне?». Ведь никто на этот вопрос до сих пор не ответил, наверное, потому, что по-настоящему своих царей не было. Предлагаю, чтобы ответ на этот вопрос начинался с таких слов «армянин – это человек свободный, не признающий над собой власти царей земных»», – заключил историк.

Рамелла Ибрагимхалилова