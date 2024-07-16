Пойдет ли Москва дальше слов и как долго продлится молчание Тегерана?

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В Армении стартовали совместные с США военные учения под претенциозным названием «Eagle Partner 2024». На торжественной церемонии Армению представлял министр обороны Сурен Папикян, США — чрезвычайный и полномочный посол Кристина Куинн.

Были и другие официальные лица. Сурен Папикян высоко оценил «работу военнослужащих сухопутных войск США в Европе и Африке, Национальной гвардии Канзаса, которая уже более двух десятилетий является партнером Армении, военнослужащих Миротворческой бригады ВС РА, представителей посольства США и сотрудников Министерства обороны Армении, участвовавших в процессе эффективного планирования учений», и заодно «это сотрудничество, направленное на повышение уровня взаимодействия подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций».

Оставим в стороне события весны 2018 года, когда именно миротворческая бригада ВС Армении присоединилась к «шашлычной революции» и тем самым создала очень опасный прецедент вмешательства армии в политику. Просто попробуем ответить на вопрос: какую цель в реальности преследуют эти учения? Отработка взаимодействия в ходе миротворческих операций? Но, как бы это помягче выразиться, в нынешней ситуации трудно представить себе миротворческую операцию с участием подразделений из США и одной из стран ОДКБ, откуда Армения так и не вышла. Не говоря о том, что армянская армия очень сильно «потрепана». Не говоря о том, что «взаимодействие подразделений» и т.д., отрабатываемое вроде бы с миротворческим прицелом, может применяться не только при миротворческих операциях. И нет сомнений: эти учения, вне зависимости от того, какую цель декларируют вслух их организаторы с американской стороны, в самой Армении подстегнут реваншистские иллюзии и укрепят позиции сторонников новой военной кампании. Мирный договор, напоминаю, ещё не подписан, территориальные претензии к Азербайджану в Ереване не сняты с повестки дня, Армения закупает наступательное оружие, в частности французские гаубицы, периодически устраивает «проверку на прочность» азербайджанского переднего края. В такой ситуации военные учения однозначно способствуют дальнейшей милитаризации Армении.

И как это понимать? Госдепартамент США регулярно выступает с заявлениями, что официально Вашингтон всей душой за мир в Карабахе. Но как с этими призывами соотносятся армяно-американские учения? Какой месседж Вашингтон посылает региону?

Будем реалистами. На практике всё это выглядит как продолжение устроенной в Брюсселе 5 апреля встречи Никола Пашиняна с Энтони Блинкеном и Урсулой фон дер Ляйен. Тогда, напомним, «говорящие головы» от имени США и Евросоюза старательно убеждали Азербайджан, будто бы никакой «военной» повестки эта встреча не имеет, что обсуждать будут исключительно права человека, ну немножко экономику и т.д. Когда в прессу «утек» конфиденциальный документ, из которого следовало, что вопросы военного и оборонного сотрудничества как раз в Брюсселе обсуждались, его поторопились объявить фальшивкой. Но, как известно, шила в мешке не утаишь. Любые соглашения, даже конфиденциальные, «проявляются» в реальной политике.

А эта реальная политика включает не только учения. Армения, к примеру, уже не поднимает вопрос возвращения армян в Карабах, но зато на этой ниве вовсю активничают США и Франция, которые явно хотят выглядеть большими армянами, чем сами армяне. США обещают построить в Армении новый ядерный реактор и усилить Мецаморскую АЭС, которая представляет собой «ядерную мину замедленного действия» для всего региона: разместить АЭС в сейсмоопасной зоне, да ещё рядом с вулканом, относительно которого нет ясности, он потухший или спящий – это уметь надо. Но все эти риски для региона США во внимание не принимают.

Можно догадаться, какую игру ведёт Ереван. Там лелеют свои обиды на Россию и уверяют, будто бы эти учения повысят «субъектность» Армении. Каким образом будет повышена эта «субъектность», если границы Армении охраняют российские солдаты, а небо – совместная с РФ группировка сил ПВО, авторов этих заверений, похоже, не волнует. Там с удовольствием открывают двери в свою страну западным силовым структурам, спецслужбам и т.д.

И вот интересно: как на эти игры с учениями смотрят в Москве и Тегеране? Россия, строго говоря, озвучила достаточно жёсткие заявления, но пойдёт ли Москва дальше слов? Ещё интереснее – позиция Тегерана, где всегда очень нервно реагировали на присутствие запада у своих границ. Но теперь Армения фактически приводит НАТО на свою территорию, и Иран по этому поводу молчит. Впрочем, как долго продлится это молчание, полной ясности нет. Так или иначе, флирт Армении с западными странами и готовность США и Франции «разжигать аппетиты» Еревана мира и безопасности в регионе точно не прибавит.

Отдел политики Minval.az