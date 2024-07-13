Говорим «университет», подразумеваем реваншизм

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В Армении продолжают реваншистскую возню. По сообщениям армянских СМИ, в сентябре возобновит работу «Шушинский технологический университет». Правда, пока это заведение, которое громко именуют «университетом», будет давать среднее профессиональное образование. Местные «говорящие головы» уверены, что ещё немного, и вожделенная лицензия на высшее образование тоже будет получена. Но самое главное, здесь прямо заявляют, для чего затеяна вся возня вокруг «Шушинского технологического университета».

Оказывается, «возобновление работы государственных университетов Арцаха является важным достижением как с точки зрения непрерывности образования, так и с точки зрения обеспечения рабочими местами арцахских специалистов», а «институциональные структуры арцахской государственности, особенно образовательные учреждения, должны действовать так, чтобы люди были готовы к великому возвращению в Армянский Арцах».

Дело даже не в том, что авторы этих реваншистских заклинаний банально пытаются сплагиатить у Азербайджана термин «великое возвращение», примерно так же, как воровали мелодии у Тофика Гулиева или Бахрама Насибова. Тем более понятно, что Азербайджан заговорил о Великом возвращении ПОСЛЕ освобождения своих территорий от армянской оккупации, а армянские реваншисты пытаются подворачивать штаны, ещё даже не сделав первого шага к реке.

Обратим внимание на другое. Да, «возродить» в Ереване пытаются не «армию Арцаха», которая, как теперь вынуждены признать сами ереванские боссы, была всего лишь подразделением вооруженных сил Армении, а «всего лишь» созданный оккупантами «университет». Но такой «университет» — это классический «пробный шар» для легализации на территории Армении структур свергнутой хунты.

Можно долго спорить, в какой степени авторов этой идеи воодушевил визит Саманты Пауэр в местный фастфуд под провокационным названием «Taste of Artsakh», но в том, что этот «университет» с его средним профессиональным образованием будут стараться «впихивать» в программы научного, преподавательского, студенческого обмена, проводить на его базе конференции – лишь бы пропихнуть упоминание. И это не тот случай, когда можно отмахиваться и что-то говорить по поводу активности реваншистских кругов. Потому что если «Шушинский технический университет» под собственным названием получил право действовать в Ереване – это уже не посиделки реваншистов где-нибудь в ереванской шашлычной, а решение нынешнего руководства Армении. А если на территории Армении будут продолжать действовать структуры свергнутой и изгнанной хунты, неважно, идёт ли речь о вооруженных структурах, «государственной службе по охране исторической среды Арцаха» или «университете», это означает, что, во-первых, претензии на азербайджанские территории в Ереване не сняты с повестки дня. Во-вторых, очевидно, что «указ» Самвела Шахраманяна о роспуске хунты здесь явно пытаются пересмотреть. И даже не скрывают, что делается все с прицелом на повторную оккупацию азербайджанских территорий.

Излишне напоминать: сегодняшний баланс сил на Южном Кавказе не дает ереванским реваншистам даже теоретических шансов на реализацию «мечты о возвращении». Но это не значит, что на подобные «пробные шары» мы можем позволить себе не реагировать. За благодушие середины восьмидесятых, когда подготовка сепаратистского мятежа в Карабахе вошла в решающую фазу, а многие бакинские столоначальники того времени просто не замечали тревожных симптомов, пришлось дорого заплатить. А поговорку «предупрежден – значит, вооружен» тоже придумали не зря. Так что на подобные поползновения Азербайджан ответит. Так что потом не обижайтесь.

Нурани, обозреватель