Алиев укрепляет позиции страны: участие в саммите ШОС открывает новые горизонты для Баку

244 Просмотров

Сегодня в Астане стартует саммит стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Для участия в мероприятии в столицу Казахстана отправился президент Ильхам Алиев, у которого в рамках мероприятия намечены встречи с президентами Китая, Турции, России, Пакистана и Казахстана. Одно это говорит как о высоком уровне саммита, который принимает лидеров стран, занимающих сегодня в мире довольно сильную позицию, так и об авторитете организации, поставившей перед собой цель развить политическое, торгово-экономическое, культурно-гуманитарное сотрудничество как в рамках самой ШОС, так и со странами остального мира.

Однако, чтобы понять, что сегодня представляет собой ШОС в геополитическом и геоэкономическом плане, обратимся к статистике. Сегодня ШОС, включающая, кстати, 9 стран-членов – Казахстан, Китай, Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан, Индию и Иран, формирует 32,4% мирового ВВП. На государства-члены ШОС приходится 26,7% всей мировой территории, а проживает там 42,6% всего населения Земли. Что касается экономики, то здесь, наверное, достаточно будет отметить, что ШОС – это 18,3% всех мировых запасов нефти и 43,1% газовых запасов. При этом ясно, что если мы говорим о территории, то здесь основным формирующим фактором выступает Россия, если берем за основу численность населения, то, безусловно, большая ее часть приходится на Китай, однако в таких показателях, как углеводородные запасы, немалую долю формируют страны Центральной Азии.

И все же ценность и геополитическая значимость ШОС заключается в мирной целеустремленности организации. Так, в 1996 году в Шанхае по инициативе китайской стороны, сам Китай, а также Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан подписали «Соглашение о мерах доверия в военной области в районе совместной границы». Таким образом, по сути, Китай и Россия взяли на себя определенные обязательства по контролю за центральноазиатским регионом и поделили сферу интересов, поскольку расположенные там молодые государства, образовавшиеся после развала Советского Союза, еще не обладали собственной сильной армией, способной дать отпор угрозам извне. А угрозы могли быть как внутреннего характера – тогда еще совершенно не был решен вопрос делимитации и демаркации границ между государствами, так и внешнего плана, что подразумевало достойный отпор наркоторговцам, например, с Афганистана или Пакистана. И, конечно, здесь же и вопросы террористической угрозы, которой тоже надо было противостоять.

Начинание оказалось успешным, и уже в 1997 году страны так называемой Шанхайской пятерки подписали соглашение, предусматривающее сокращение вооруженных сил в районе границ. Таким образом, был заложен механизм взаимного доверия в военной области, и фактически появились обязательства более сильных в военном плане Китая и России выступить гарантами безопасности Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана на случай террористической угрозы извне. А затем параллельно в рамках пятерки стали возникать и экономические связи, которые оказались куда более прочными элементами долгосрочного сотрудничества, чем вопросы военные. К 2001 году, когда в объединение вошел и Узбекистан, страны сумели наметить общие цели и задачи в вопросах внешней политики, экономики, охраны окружающей среды, культуры, использования водных ресурсов и т.д. В результате в 2002 году в Санкт-Петербурге подписывается Хартия Шанхайской организации сотрудничества, то есть, по сути, появляется устав организации, который вступает в силу в сентябре 2003 года.

Как только ШОС выработала основные принципы обеспечения региональной безопасности, противостояния терроризму, экстремизму и незаконному обороту наркотиков, усилий мер по экономической кооперации, и прежде всего в транспортной, торговой и инвестиционной сферах, дело оставалось лишь за дальнейшим экономическим развитием и расширением географии охвата организации. И сегодня эти задачи достигаются вполне успешно, поскольку благодаря авторитету организации, помимо 9 стран-членов, ШОС может похвастаться наличием также трех стран, имеющих статус государства-наблюдателя (Афганистан, Монголия, Беларусь), и 14 партнеров по диалогу, среди которых помимо Азербайджана также Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Саудовская Аравия, Шри-Ланка. Здесь уже явно видно, что организация давно переросла структуру, некогда сформированную из чисто азиатских и центральноазиатских государств, в международное политико-экономическое объединение на партнерском уровне, охватывающее также страны Южной Азии, Ближнего Востока и даже Европы, к коим географически относятся Азербайджан, Турция и Армения.

Сотрудничество Азербайджана с ШОС началось в 2015 году на заседании Совета глав государств-членов организации, где было принято решение о предоставлении нашей стране статуса партнера, а в 2016 году в Пекине был подписан соответствующий Меморандум, удостоверяющий этот статус. Президент Ильхам Алиев уже второй раз принимает участие на саммите стран-членов ШОС, что очень важно не только для самой нашей страны, но и в целом для организации, поскольку помимо политического взаимодействия затрагивает также коммуникацию на экономическом, особенно транспортном уровне, в энергетической сфере и многие другие вопросы развития. Речь идет непосредственно об интересах азиатских государств по выходу на европейские рынки. И потому здесь уместно отметить деятельность транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, которая осуществляется в рамках сотрудничества с ШОС, вспомнить о железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, являющейся частью Среднего коридора и построенного за счет инвестиций Азербайджана.

Однако взаимодействие с ШОС не сводится лишь к чистой экономике, потому как затрагивает также вопросы борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, обеспечения региональной безопасности и стабильности, продвижения межцивилизационного диалога, что также очень важно для нашей страны. И если также учесть, что любое крупное мероприятие ШОС – это важная платформа с точки зрения доведения голоса Азербайджана до мировой общественности, то участие Ильхама Алиева в нынешнем саммите, несомненно, обеспечит достижение этой цели на глобальном уровне.

И, наконец, не следует забывать, что укрепление связей с Шанхайской организацией сотрудничества – это еще одна возможность для Азербайджана заострить внимание мировой общественности на вопросах сохранения климата, важности принятия решений в рамках COP29, к организации которой в ноябре нынешнего года Азербайджан столь усердно готовится.

Рауф Насиров