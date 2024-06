Иран пригрозил Израилю «войной на уничтожение»

Если Израиль попытается атаковать Ливан, начнется война на уничтожение. Такое предупреждение Представительство Ирана в ООН разместило в соцсети X.

«Несмотря на то, что Иран считает психологической войной пропаганду сионистского режима о намерении напасть на Ливан, если он начнет полномасштабную военную агрессию, начнется война на уничтожение. Все опции, в том числе полное привлечение всех фронтов сопротивления, на столе», – говорится в сообщении.

Albeit Iran deems as psychological warfare the Zionist regime’s propaganda about intending to attack Lebanon, should it embark on full-scale military aggression, an obliterating war will ensue. All options, incl. the full involvement of all Resistance Fronts, are on the table.

— I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) June 28, 2024