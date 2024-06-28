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Путин подарил Ким Чен Ыну машину, в которой могли быть южнокрейские детали

Путин подарил Ким Чен Ыну машину, в которой могли быть южнокрейские детали

Во время визита в КНДР Путин привез северокорейскому лидеру автомобиль «Аурус». Вплоть до 2023 года Россия импортировала оборудование для сборки этих машин из Южной Кореи, которую Ким Чен Ын называет «главным врагом» КНДР, выяснил Reuters, изучив таможенные данные.

В период с 2018 до 2023 года Россия импортировала оборудование и комплектующие для сборки автомобилей и мотоциклов «Аурус» на сумму не менее 34 миллионов долларов, свидетельствуют таможенные отчеты.

В импорт вошли детали кузова автомобиля, датчики, программируемые контроллеры, переключатели, сварочное оборудование и другие компоненты на сумму почти 15,5 миллионов долларов из Южной Кореи. Запчасти также импортировались из Китая, Индии, Турции, Италии и других стран Евросоюза.

Reuters отмечает, что южнокорейские компании были одними из крупнейших поставщиков «Аурус». В их числе издание называет производителя промышленного оборудования Kyungki Industrial Co, производителя кузовных деталей BYT CO LTD и поставщика аккумуляторов Enertech International Inc.

В Kyungki Industrial Co подтвердили, что компания поставляла детали для «Аурус» и продолжает это делать. Возможными санкциями компания не обеспокоена, заявил ее представитель Reuters. В других фирмах на запросы о комментарии не ответили. Генеральный директор «Аурус» Андрей Панков также оставил вопросы без комментариев.

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