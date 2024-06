Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили различные аспекты стратегического партнерства (фото)

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, находящийся с визитом в Грузии, встретился с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Затем состоялась встреча руководителей МИД в расширенном составе.

Стороны обсудили политические, экономические, энергетические, транспортно-коммуникационные, гуманитарные и другие аспекты стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией.

Министры иностранных дел также обменялись мнениями об инициативах по продолжению сотрудничества в рамках различных региональных и международных форматов.

Инициативы сотрудничества в рамках председательства Азербайджана в COP29, а также усилия по постконфликтному региональному миру и восстановлению занимали важное место в повестке дня.

