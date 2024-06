Макрон заявил, что хотел бы позвонить Путину

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что продолжил бы диалог со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным, – сказал Макрон в подкасте Generation Do It Yourself. – Нет, в последние месяцы [мы не общаемся], но я не исключаю возможности разговора на ту или иную тему».

Макрон отметил, что «верит в силу диалога».

«Говорю абсолютно искренне: считаю, что всегда важно продолжать диалог», – заявил президент.

Французский лидер добавил, что обсудил бы с главой российского государства, в частности, «тему атомных электростанций», не пояснив, что конкретно он имеет в виду.