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Макрон заявил, что хотел бы позвонить Путину

Макрон заявил, что хотел бы позвонить Путину

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что продолжил бы диалог со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным, – сказал Макрон в подкасте Generation Do It Yourself. – Нет, в последние месяцы [мы не общаемся], но я не исключаю возможности разговора на ту или иную тему».

Макрон отметил, что «верит в силу диалога».

«Говорю абсолютно искренне: считаю, что всегда важно продолжать диалог», – заявил президент.

Французский лидер добавил, что обсудил бы с главой российского государства, в частности, «тему атомных электростанций», не пояснив, что конкретно он имеет в виду.

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