Сотрудник госкомитета назвал причины запрета на близкородственные браки в Азербайджане

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Следует отметить два основных момента, и прежде всего актуальность проблемы, так как родственные браки – это веками сложившиеся ценности, традиции, вредным последствиям которых не уделялось должного внимания. Вторая проблема – ранние браки. Как известно, на обсуждение Милли Меджлиса вынесен законопроект об изменениях в Семейный и Уголовный кодексы, а также в КоАП. Об этом в беседе с Minval.az сказал Асиф Мустафаев, старший консультант Отдела правового обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, комментируя вопрос поправок в действующее законодательство с целью ужесточения наказания за близкородственные и ранние браки.

«Я бы хотел отметить тот важный момент, что родственные связи и возрастной ценз для вступления в брак взаимосвязаны. Как минимум тем, что возрастной ценз вступающих в брак до совершеннолетия в некоторых исключительных случаях снижается с согласия соответствующего органа, в частности местного органа исполнительной власти, дающего разрешение на подобные союзы со ссылкой на ст. 10 Семейного кодекса. Что у нас было раньше? Официальный возраст для вступления в брак – 18 лет (статья 10.1 Семейного кодекса). Статья 10.2 определяла случаи, когда можно было сократить этот срок по веским причинам (перечень представляется). В предлагаемом законопроекте эта часть статьи исключена и возраст вступления в брак будет конкретно определён – 18 лет. В ином случае будут правовые последствия. Также изменения будут внесены в статью, перечисляющую основания, из-за которых вступление в брак считается невозможным. Ранее в действующем законодательстве конкретными условиями, препятствующими браку, являлись близкородственные связи – и этот момент волнует многих граждан. Они обращаются в наш комитет и в органы местных исполнительных властей. То есть это – родители, дети, бабушка, дедушка, внуки, брат и сестра (кровные или не родные по крови, а также те дети, которые взяты на усыновление). В рекомендуемом проекте этот список расширен, и теперь в нем есть лица, являющиеся двоюродными сёстрами и братьями, либо по отцовской, либо по материнской линии, и ещё один момент: если эти родственники имеют в генах общих биологических деда или бабушку. Круг лиц, считающихся родственниками, расширен. Речь идёт также о родственниках второй категории», – сказал А. Мустафаев.

На вопрос журналиста: «Почему сегодня этот вопрос стал таким актуальным?» Мустафаев ответил, что причин на самом деле несколько, и одна из них – демографический фактор.

«Специализированные учреждения – научно-исследовательские институты проводят на протяжении долгих лет исследования, которые показали несколько серьёзных патологий, основанных на близкородственных связях. В этом случае ситуация усугубляется ещё больше. Так какие это заболевания? Талассемия – заболевание, которое раньше считалось не имеющим отношение к родственным союзам. Но в последние годы учёные выяснили, что талассемия – один из результатов родственных браков. Причём это заболевание выявляется не сразу, оно может «всплыть» и через три месяца после рождения, и через 15 лет. Но наиболее распространённой патологией, последствием родственных браков, является гемофилия. По имеющимся в госкомитете сведениям, помимо гемофилии, последствиями родственных браков являются: кистозный фиброз (дефицит Глюка), муковисцидоз (в 98% случаев мальчики остаются бесплодными), синдром Шершевского-Тёрнера, болезнь Клейнфельтера, миодистрофия Дюшенна, фнилкетонурия, врожденный гипотериоз, ахондроплазия, галактоземия, ДЦП, некоторые формы умственной отсталости и многие другие физические отклонения. Все эти болезни на генном уровне могут проявляться у потомков пары, вступившей в родственный брак, через десятилетия, равно как и у них самих, если они являются друг другу единокровными родственниками. По-любому строить какие-либо более точные прогнозы ложно, но ужасающие последствия, влияющие на генофонд и демографию, озвучивают учёные. И потому на обсуждение вынесли тему дальнейшего усовершенствования законодательства», – отметил Мустафаев.

Начальник отдела добавил, что со стороны комитета ведётся активная просветительская работа по теме родственных и ранних браков как в столице, бакинских посёлках, так и в отдалённых районах страны. Проблема на сегодняшний день очень актуальна, и поэтому буквально каждый месяц сотрудники госкомитета вместе с другими госструктурами посещают регионы Азербайджана и проводят просветительскую работу среди местного населения. И, по его словам, результаты есть. Но тем не менее практика просвещения должна все больше расширяться, ибо даже если обновленный проект, представленный на обсуждение в Милли Меджлис, будет принят, это не значит, что проблема решена. Только в прошествии определённого времени можно будет сказать, насколько эффективны были меры, принятые государством для решения проблемы.

Был также затронут вопрос тревожных статистических данных. По словам А. Мустафаева, в 2021 году в родственных союзах было рождено 2383, в 2022 году – 2542 ребёнка. И эта значимая цифра заставляет задуматься. Статистика нынешнего года составляет 1935 детей – а это, заметьте, только за первое полугодие. Для полноты картины следует дождаться конца 2024 года, когда будут опубликованы данные Госкомстата за весь год.

Коснулся он и вопроса ужесточения наказаний, предусмотренных в будущем в КоАП и УК. Так, по его словам, лица, участвующие в организации свадебных и предсвадебных мероприятий (если брак родственный или с лицом, не достигшим совершеннолетия) будут штрафоваться, а при наличии отягчающих обстоятельств будет применено наказание в виде очень высокого штрафа либо лишения свободы.

На вопрос о возможных коллизиях с религиозными деятелями Мустафаев ответил тем, что допустил неоднозначное восприятие обществом изменений в законодательстве.

«Я хочу напомнить, что Азербайджан – государство светское, в котором первостепенную роль играют гражданские законы, обеспечивающие права и свободы человека. Речь идёт о правах ребёнка, и посягательство на его свободу, принуждение вступать в брак все равно что покушение на его детство. Кроме того, религия отделена от государства. Да, официальная религия страны – ислам, но это вовсе не значит, что вопросы, связанные с гражданскими правами, должны оказываться под воздействием и давлением религиозных структур. Однако я не считаю, что могут возникнуть какие-то проблемы со стороны верующих людей, так как верховенство закона светского и защита прав граждан доминируют», – резюмировал Мустафаев.

Яна Мадатова