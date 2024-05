Майк Джонсон поддержал удары ВСУ по территории России американским оружием (видео)

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выступил за предоставление разрешения Украине наносить удары американским оружием по территории России.

На вопрос об этом Майк Джонсон сказал:

«Я думаю, им нужно позволить Украине вести войну так, как они считают нужным. Они должны иметь возможность дать отпор. И я думаю, что мы пытаемся контролировать усилия на микроуровне, и это не очень хорошая политика для нас».

⚡️Asked @SpeakerJohnson about using US weapons on the RU territory?

⁰SPEAKER: I think, they need to allow Ukraine to prosecute the war the way they see fits. They need to be able to fight back. And I think us trying to micromanage the effort there it’s not a good policy for us. pic.twitter.com/71iLMTa9p8

— Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) May 22, 2024