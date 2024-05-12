Социальный призыв «Евровидения»: «Ищите в себе небинарность!»

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Очень часто «Евровидение» называют политико-идеологическим музыкальным рупором, вносящим в молодежное сознание (кто-то скажет, подсознание) социальную канву, которую должны взять на вооружение юноши и девушки.

Эта линия отчетливо просматривается и по итогам нынешнего конкурса. Другое дело, что в текущем году организаторы попытались подогреть интерес к музыкальному действу за счет такого внешнего эффекта, как отражение на ходе подготовки к «Евровидению» ближневосточного кризиса. Когда на фоне вынужденной смены текста песни представительницей Израиля, в столице нынешнего «Евровидения» – городе Мальмё – происходили антивоенные акции в поддержку жителей Газы. Этот же акцент сопровождал весь ход конкурса, к тому же с его отражением «внутри» музыкального мероприятия.

Однако, на поверку реальным призывом «Евровидения» оказалось не антивоенное направление, что стало ясно с момента заблаговременной рекламы фаворитов конкурса, включая раскрытие посыла их композиций. Не будем вдаваться в подробности, кем и как создаются списки фаворитов, а лишь обратим внимание на изначальное представление одним из возможных победителей мероприятия персоной из Швейцарии – Nemo – с подробным освещением не столь музыкальной части его номера, сколь текстовой. Представили же мы Nemo персоной по той причине, что это лицо просило рассказывать о нем во множественном числе («Они, их»), вследствие самоотнесения им себя к числу небинарных личностей.

Таковыми именуются лица «небинарной идентичности», под коими понимаются люди, считающие себя находящимися вне пределов традиционной бинарной гендерной системы, комбинируя мужской и женский гендер. Данная комбинация элегантно преподносится «плавающей», т.к. на определенном этапе может изменяться, либо полностью отсутствовать. Ну да ладно. Небинарность, так небинарность.

Все бы ничего, не пропагандировалась бы эта линия посредством Nemo, вознесенного на первое место – да еще в таком эффектном стиле, когда лишь на последнем аккорде голосования небинарная персона оказалась во главе списка.

И с этим тоже ладно. В конце концов, сценарно-срежиссированное шоу (и не только в искусстве, но и в геополитике, и на ниве военных действий в ряде планетарных регионов) стало велением переживаемого исторического периода. В рассматриваемом же контексте актуализируется тот факт, что пропаганда небинарности была осуществлена через текст композиции «The Code» («Код»), с которой выступил Nemo. Фактически Nemo делится внутренним поиском и найденным путем к присущей теперь швейцарской персоне идентичности.

«Пусть знают все, что притворству пришёл конец, и я вырвался из цепей», – поют Nemo. Но как же, оказывается, тернист был путь к пониманию собственного «Я», так как для этого пришлось пройти «через муки Ада». «Однако, выждав определенное время, я взломал код, обретя Рай!».

Это – лейтмотив песни-победительницы. Тем самым, для молодежи вычерчен новый путь к самокопанию. Или, как любят говорить наши географические соседи, путь к самоопределению с точки зрения гендерной идентичности. Когда речь ставится не о смене пола (включая разрешенность в западной системе образования задавать школьникам младших классов вопрос – кем они себя ощущают, мальчиками или девочками) и не о допустимости во многих обществах усыновления однополыми парами детишек с наименованием старших в семье «Родитель 1» и «Родитель 2». На сегодня и сейчас возникает новый популярный «жизненный хит»: «плавающая идентичность». Не нужно уже менять пол, т.к. можно себя попеременно ощущать то мужчиной, то женщиной.

Но если небинарность заступает на арену жизни, то вскоре в обязательной форме начнут создаваться небинарные семейные пары. Значит, и внутри семейной жизни наступит этап разновременного (попеременного) отнесения супругами самих себя к тому или иному полу: формат-то «плавающий». Поживем – увидим! Просто не нужно потом европейцам кивать на мигрантов, что-де они заставляют европейцев менять образ жизни и мышления. Благо идеологи небинарности фактически идут против устоев Евангелия. Благо не кто иной, как пророк Иисус проповедовал: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф 19:6). А Папа Римский Франциск отметил «острую необходимость в мире и Церкви заново открыть смысл и ценность супружеского союза между мужчиной и женщиной, на котором зиждется семья». Ведь когда «этой грамматикой пренебрегают или нарушают, весь порядок человеческих и социальных отношений получает раны. Иногда очень глубокие».

Так что в целях недопущения дальнейшей моральной деградации, в западном сообществе целесообразно вернуться к проповедям Иисуса, а не винить во всех своих бедах мигрантов.

Теймур Атаев