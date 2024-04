Самед Сеидов назвал немецкого депутата политическим террористом

Депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от Германии Франк Швабе – политический террорист.

Об этом в соцсети «Х» написал член азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов.

Самед Сеидов отметил, что Франк Швабе показал свое истинное лицо: «Он наемный политик, который позорит себя, свою страну и Совет Европы. Он политический террорист, который незаконно прибрал к рукам власть в ПАСЕ и уничтожил не только эту организацию, но и идею евроинтеграции».

Schwabe has revealed his true face. He’s a mercenary politician, bringing shame upon himself, his country, and the Council of Europe. He’s a political terrorist, illegally seizing power in PACE and destroying not only this organization but also the European integration idea.

— Samad Seyidov (@SeyidSamad) April 30, 2024