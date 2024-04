Болгария заинтересована в росте поставок азербайджанских энергоресурсов

Посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов обсудил с врио министра энергетики этой страны Владимиром Малиновым возможности поставок в Болгарию дополнительных объемов азербайджанских энергоресурсов.

Об этом дипломат сообщил на своей странице в соцсети Х.

Он подчеркнул, что были обсуждены вопросы поставок и транзита через Болгарию природного газа из Азербайджана.

«Обсуждено участие SOCAR в газификации Болгарии, возможность доставки дополнительных объемов энергоресурсов за счет развития зеленой экономики и стратегии зеленого перехода Азербайджана», – говорится в публикации.

I express my sincere gratitude to the old friend, the Caretaker Minister of Energy of Bulgaria @MEBulgaria Mr. Vladimir Malinov for substantive and friendly meeting. Discussed the issues of supply to and transit through #Bulgaria the #NaturalGas gas from #Azerbaijan, SOCAR’s… pic.twitter.com/c5brdAmHTl

— Huseyn Huseynov (@HJHuseyn) April 29, 2024