Мухтар Бабаев на встрече министров G7 в Турине (фото)

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) об изменении климата (COP29) Мухтар Бабаев участвует во встрече министров климата, окружающей среды и энергетики стран G7 в итальянском Турине.

Об этом сообщается на официальной странице COP29 в соцсети Х.

«COP29 участвует во встрече министров климата, энергетики и окружающей среды G7 в Турине», – говорится в информации.

