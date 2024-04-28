При взрыве боеприпаса в Садаракском районе погибли люди |
В Армении считают самоубийством подрывать российские интересы в регионе |
Число погибших в Газе достигло 34454 |
Посол Украины поблагодарил Азербайджан за поддержку |
В Баку установится 30-градусная жара |
Лачин и Ирпень объявят о побратимстве |
ISW допускает успехи России на украинском фронте |
В Швеции женщина сожгла Коран (видео) |
Армения представит Турции свои нарративы по восстановлению приграничного моста |
Главное Экономика

Мухтар Бабаев на встрече министров G7 в Турине (фото)

Мухтар Бабаев на встрече министров G7 в Турине (фото)

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) об изменении климата (COP29) Мухтар Бабаев участвует во встрече министров климата, окружающей среды и энергетики стран G7 в итальянском Турине.

Об этом сообщается на официальной странице COP29 в соцсети Х.

«COP29 участвует во встрече министров климата, энергетики и окружающей среды G7 в Турине», – говорится в информации.

Теги:
Из этой рубрики
Мухтар Бабаев на встрече министров G7 в Турине (фото)
Экономика

Мухтар Бабаев на встрече министров G7 в Турине (фото)

2024/04/28, 16:18
Джаббаров обменялся мнениями с управляющим директором ВЭФ
Экономика

Джаббаров обменялся мнениями с управляющим директором ВЭФ

2024/04/28, 14:51
Джаббаров провел встречу с министром энергетики Саудовской Аравии (фото)
Экономика

Джаббаров провел встречу с министром энергетики Саудовской Аравии (фото)

2024/04/28, 14:08
Джаббаров обсудил энергетическое сотрудничество с Saudi Aramco (фото)
Экономика

Джаббаров обсудил энергетическое сотрудничество с Saudi Aramco (фото)

2024/04/28, 12:53
Джаббаров проведет ряд встреч в Саудовской Аравии
Экономика

Джаббаров проведет ряд встреч в Саудовской Аравии

2024/04/28, 12:07
ГНФАР приобрел акции Tesla, Intel, Microsoft, Apple, NVIDIA, Amazon и Meta
Экономика

ГНФАР приобрел акции Tesla, Intel, Microsoft, Apple, NVIDIA, Amazon и Meta

2024/04/27, 21:33
Азербайджанские министры представят страну в Тюркском инвестфонде
Экономика

Азербайджанские министры представят страну в Тюркском инвестфонде

2024/04/27, 16:30
Азербайджан сократил поставки табака из Турции
Экономика

Азербайджан сократил поставки табака из Турции

2024/04/27, 14:00
Азербайджан заявил о готовности к экспорту нефтепродуктов в Кыргызстан
Экономика

Азербайджан заявил о готовности к экспорту нефтепродуктов в Кыргызстан

2024/04/27, 12:11