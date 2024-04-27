Между Фондом Гейдара Алиева и турецким Фондом нулевых отходов подписан Меморандум о взаимопонимании

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В Фонде Гейдара Алиева состоялась встреча с представителями Фонда нулевых отходов Турции (Sıfır Atık Vakfı).

На встрече, состоявшейся 26 апреля, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров проинформировал гостей о направлениях деятельности Фонда, возглавляемого первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, и реализованных проектах, передает «Азертадж».

Заявив, что одним из приоритетных направлений созданного 10 мая 2004 года Фонда Гейдара Алиева, который в этом году отмечает 20-летие своей деятельности, являются проекты по охране окружающей среды, Анар Алакбаров рассказал о реализованных и запланированных мерах Фонда в этом направлении.

Он напомнил, что в этом году Азербайджан примет такое важное международное мероприятие, как COP29, страна присоединилась к борьбе с глобальным изменением климата и стала участником Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Анар Алакбаров сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил освобожденные от оккупации территории зоной зеленой энергии и что к 2050 году планируется превратить эти территории в зону «чистых нулевых выбросов». По словам исполнительного директора, осуществляя проекты по защите окружающей среды, Фонд Гейдара Алиева оказывает важную поддержку работе, которая проводится в стране в этой области.

В свою очередь, Самед Агырбаш, председатель Попечительского совета Фонда нулевых отходов, созданного по инициативе первой леди Турции Эмине Эрдоган, заявил, что основной целью Фонда является защита окружающей среды и охрана здоровья. Подчеркнув, что Фонд придает особое значение таким вопросам, как содействие очистке и повторному использованию сточных вод, он отметил проекты, которые осуществляются в этом направлении.

На встрече был подписан Меморандум о взаимопонимании между Фондом Гейдара Алиева и Фондом нулевых отходов. Он предусматривает сотрудничество в рамках COP29 и в сфере защиты окружающей среды, а также в области поощрения культурного обмена и совместных проектов по охране культурного наследия.