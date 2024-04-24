Эльдар Надирадзе: Народ Азербайджана создал великолепное культурное наследие, занимающее видное место в сокровищнице мировой цивилизации

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Воистину королевский подарок преподнес азербайджанскому народу доктор исторических наук, руководитель Института истории и этнологии Национального музея Грузии, профессор Эльдар Надирадзе, собрав редкие исторические материалы этнокультурного наследия Азербайджана в книгу. Точнее, Эльдар Надирадзе издал три книги о культурном наследии Азербайджана под названиями «Иреванское ханство», «Карабахское ханство» и «Азербайджанские ковровые изделия». Еще одна книга «Баку и его культурное наследие» готовится к выходу. Отметим, что ученый намерен переиздать первые три книги более массовым тиражом.

Об этом Minval.az сообщил сам Эльдар Надирадзе, когда прилетел в Баку на презентацию фильма, снятого на основе предоставленных им материалов.

По его словам, уже двадцать лет он занимается исследованием культурного наследия Азербайджана, хранящегося в Национальном музее Грузии, и это время было для него самым интересным и плодотворным. Материалы, которые изучал Надирадзе, поступали в музей в течение 150 лет. До того они мало были изучены, точнее совсем не изучены. Но профессор не пожалел сил и энергии для этого научного исследования.

«Мне представилась ​​возможность сказать, что азербайджанский народ создал великолепное культурное наследие, занимающее видное место в сокровищнице мировой цивилизации. На основе этих книг историк Фуад Ахундов и его команда сняли фильм о Грузии и Азербайджане, полный любви и тепла. С точки зрения диалога культур этот фильм один из лучших», – заявил он.

В книгах отражена информация о становлении российской власти в Закавказье, создании «Музея Кавказа», первых коллекциях восточных изделий представителя рода Каджаров генерала Салтане, материальной культуре каджарской эпохи, а также портреты этнических азербайджанцев и бытовые истории, сделанные тбилисскими фотографами Александром Роинишвили и Дмитрием Ермаковым в конце девятнадцатого века.

А самое главное то, что до нас дошли редкие исторические фотографии, портреты и другие экспонаты – памятники материальной культуры, свидетельствующие о былом величии азербайджанского Иреванского ханства. Национальный музей Грузии сохранил для нас и всего мира фотографии и портреты правителей, которые были вывезены из роскошного Дворца Сардара, расположенного в северо-восточной части Иреванской крепости, до того, как крепость и дворец были разрушены участниками русско-персидской войны (1827 год). В течение же 1914-1918 годов остатки разрушенного дворца были полностью уничтожены. Позже на месте дворца, по проекту Р.Исраеляна, выросло здание винодельни «Арарат».

Не менее интересна история Карабахского ханства, отраженная в другой книге. А в книге о Баку будет представлено его культурное наследие, также сохранившееся в Национальном музее Грузии. Это продукт утилитарной сферы населения Баку и его аристократии. Согласно документальным источникам, к 1816 году население Баку составляло 20 тысяч человек, а этническое большинство ханства составляли азербайджанцы. Нефтяные месторождения Каспийского побережья играют важную роль в общественной и культурной жизни Баку. Добыча нефти в Баку оказала непосредственное влияние на его социальное и культурное развитие.

В настоящей книге представлены изделия, созданные на ремесленной базе Кубы, Шемахи, Сальяна и в ряде случаев Лянкярана. В свое время подавляющее большинство этого материала по инициативе руководства Музея Кавказа было собрано и приобретено в Баку как принадлежащее обществу этого города.

«Азербайджанские ковры, хранящиеся в Национальном музее Грузии, являются одной из самых ценных коллекций в мире. Первые образцы этих предметов поступили в музей в 1866 году, после чего его фонды постоянно пополнялись. В настоящее время в музее хранятся ковровые изделия Карабаха, Губы, Газаха, Шемахи, Баку, Лянкярана (сумах, шада, зил). Азербайджанские ковровые изделия отличаются своей индивидуальностью, художественные формы плетения и цветовая гамма отражают эстетическую высоту азербайджанского народа. И обо всем этом будет написано в моей четвертой книге, которая дополнит первые три», – сказал Эльдар Надирадзе.

Рамелла Ибрагимхалилова