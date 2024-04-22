Почему бакинские супермаркеты готовы выбросить продукты на свалку, но не отдать их бедным?

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Отвратительная и циничная практика наблюдается в местных сетевых маркетах: приличные на вид, еще съедобные фрукты и овощи собираются в тележки и вывозятся на мусорную свалку, тогда как руководство маркета вполне могло бы объявить скидку или же раздать нуждающимся, поставив те же ящики около супермаркета и заработав тем самым бонус в небесной канцелярии, но нет. Все эти яблоки, лук, картофель, бананы и апельсины окажутся не на столе у нуждающейся части населения столицы, а в мусорном ящике.

К сожалению, такую картину мы наблюдали сегодня в одном из магазинов крупной сети супермаркетов. Сотрудник Minval.az поинтересовался у продавца тем, что они собираются делать с овощами и фруктами в тележке. Продавец же ответил, что выбросят на свалку. «Зачем? – спросил журналист, – когда можно отдать эти продукты бедным». «Установка руководства такова», – сказал продавец.

Если же присмотреться то, эти фрукты и овощи, вовсе не гнилые, а просто слегка перезревшие, даже не червивые. Хотя сегодня червь в яблоке – скорее, благо, нежели вред, ибо если в яблоке есть червяк, значит, оно без химикатов. А потому мы просто вырезаем подпорченную часть фрукта и едим все остальное с удовольствием. А коричневатая кожура банана говорит о том, что плод перезрел, но при том остается вкусным и сладким. Почему же эти продукты, которые могли бы насытить десятки неимущих людей, оказываются в мусорке, гниют там, вырабатывая вредный для экологии метан, который в 80 раз сильнее нагревает атмосферу, не говоря уже о расточительстве продуктов питания? То есть, с одной стороны, владельцы супермаркетов изображают из себя добропорядочных мусульман, участвуя в религиозных мероприятиях вроде Ашуры, Рамазана и Курбан-байрам, а, с другой стороны, напрочь отказываются делиться с ближним, не говоря уже об отсутствии в бакинских супермаркетах культуры «Подвешенные продукты», в чем так нуждаются тысячи многодетных семей, пенсионеров. Не важно кто, нуждающихся много. Но проще выбросить продукты, чем помочь людям выжить.

Надо отметить и то, что не все просроченные продукты оказываются на мусорной свалке. Те, что действительно могут нанести вред жизням и здоровью потребителей, продолжают лежать на полках магазинов с перебитыми сроками давности. Речь идет о полуфабрикатах. Их администрация магазинов выбрасывать отказывается, и причина нам известна.

В тех же местных супермаркетах существует целый ряд мошеннических махинаций, благодаря которым просроченные скоропортящиеся продукты «превращаются в свежие» – достаточно перебить дату или подпихнуть пару-тройку просроченных упаковок в партию свежего товара, или еще как-нибудь «надуть» потребителя, только бы не терпеть убытки.

Понятно, что от просроченного товара магазинам нужно избавляться, но ведь можно сделать так, чтобы потребитель съедал продукты раньше, чем они испортятся? Если грамотно подойти к решению этого вопроса, то можно использовать опыт цивилизованных стран, где принято ближе к вечеру снижать цены на продукты, привезенные утром. Так, к примеру, в супермаркетах Рима мясо, привезенное в 7 утра, стоит 18 евро за кг. А вечером части того же мяса разделываются мясниками на стейковые куски и отбивные и продаются уже за 3,5 евро за кг. То же самое касается молочных продуктов и яиц: не купили утром подороже, значит, вечером купят подешевле. Главное, чтобы товар не просрочивался: утром берут те, кто побогаче, вечером в супермаркетах отовариваются в основном люди со средним достатком или же с заработком ниже среднего уровня. Кроме того, большие ящики с овощами и фруктами, доживающими свой срок, выставляют за магазинами, чтобы ими могли полакомиться бездомные.

Отметим, что в Германии, Италии и Франции магазины на законном основании обязали заключить контакты с благотворительными организациями и отдавать им продукты, когда планка использования подходит к концу (но ни в коем случае не просроченные, не испорченные). Таким образом, соблюдается определенное социальное равновесие. В странах Азии пошли еще дальше, а именно, в Китае даже ввели закон, направленный против излишков, остающихся на тарелках в ресторанах. Хочешь есть? Изволь заказать столько, сколько съешь, и, если хоть малая толика еды остается на тарелке, будешь платить штраф. Таким образом, страна вносит свой вклад в рамках борьбы с преступным расточительством продуктов питания, так как ситуация на самом деле ужасающая.

Согласно докладу ООН, каждый день в мире выбрасывается более 1 млрд порций еды, в то время как около 800 млн человек страдают от голода.

В 2022 году в мире было выброшено впустую 1,05 млрд тонн еды, и это является пятой частью доступной людям пищи. Из общего количества продуктов питания, выброшенных на свалку, на долю домохозяйств приходится 60%, предприятий общественного питания — 28% и розничной торговли — 12%.

В докладе также указывается, что количество продуктов, выбрасываемых впустую в странах с высоким и средним уровнем дохода, различается всего на 7 кг на человека в год. При этом в сельских районах выбрасывается меньше. Вероятным объяснением этого может быть то, что пищевые отходы могут отдавать домашним животным, скоту или отправлять на компост.

Кроме того, в цивилизованных странах существует строгая отчетность ресторанов и магазинов – сколько еды было отдано, направлено в благотворительные общества, а сколько утилизировано. А в нашей стране, похоже, магазины даже не отчитываются об утилизации просроченного товара и по-прежнему «сбагривают» его потребителю.

Такие же махинации и в некоторых «шадлыг еви», где гостям подают несвежие салаты, просроченные мясные нарезки и затхлые соления. И, конечно же, наши дельцы ничего не слышали о таком полезном явлении, как фудшеринг – программа, главной задачей которой является сокращение объема продуктов питания, попадающих в мусорные баки после истечения срока годности и даже до.

Еще одна задача фудшеринга — социальная помощь, так как в любые времена уровень неравенства высок, и если одни покупают столько лишних продуктов, что не в силах эти продукты съесть, то другие не в состоянии купить себе даже самое необходимое. Тогда почему бы успешной социальной группе не помочь второй – нуждающейся? Причем помогать людям могут и частные лица, и крупные компании, передавая пищу бесплатно или продавая ее с весьма ощутимой скидкой. В мире создаются фудшеринговые организации, работающие в трех направлениях: принимают продукты и передают их нуждающимся на безвозмездной для последних основе, устраивают распродажи и скидки в точках продаж, например, перед закрытием заведения передают продукты питания друг другу членами сообществ или групп с общими интересами.

И было бы неплохо, если бы наши бизнесмены и богатеи переняли эту полезную привычку – делиться едой с неимущими, так как эта практика полезна для формирования человека как патриота, неравнодушного к людским проблемам, и для ментального здоровья, и, опять же, для бонусов в небесной копилке.

Возможно, если бы все вышеперечисленные варианты сохранения еды работали в Азербайджане, количество неимущих сократилось бы в разы, и, соответственно, не было бы очагов социального недовольства, так как сытый человек гораздо добродушнее голодного. И еще одна немаловажная деталь: еда занимает в потребительской корзине среднестатистического азербайджанца очень много пунктов и требует затрат, что для человека с малым достатком весьма проблематично. А так сэкономленные на еде деньги можно будет потратить на что-то другое, столь же необходимое. Главное, чтобы бизнесмены наши поняли, почему нужно уметь делиться, и что главное в жизни – не деньги, а жизнь.

Яна Мадатова