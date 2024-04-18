Кто-нибудь ещё верит в «справедливость» США?

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Российские миротворцы покидают Карабахский регион Азербайджана. Все происходит спокойно, по деловому, без политических истерик с обеих сторон. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев пояснил: досрочный вывод миротворцев происходит на основе решение высшего руководства Азербайджана и России. Вывод миротворцев подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вывод РМК — это очень важная веха. В Карабахе не осталось ни вооруженных структур незаконной хунты, ни группировки ВС Армении. Армянский корпус был разгромлены в ходе антитеррористических рейдов, хунта самораспустилась. Никакой необходимости в присутствии в Карабахе миротворцев, неважно, российских, африканских, океанийских или ещё каких-нибудь, уже нет. Карабах выходит из «конфликтного измерения». Более того, на фоне разгорающегося в мире геополитического противостояния исчезает один из рычагов влияния «третьих стран» и снижается риск втягивания Азербайджана в чужую, в общем-то, войну.

За последние три с лишним года в Карабахе Азербайджан успешно применил самые разные способы и сценарии восстановления своей территориальной целостности и государственного суверенитета. Мы были свидетелями и победного 44-дневного контрнаступления осенью 2020 г., в ответ на попытку Армении развязать «новую войну за новые территории», и точечных операций, таких, как «Фаррух» и «Сарыбаба», и антитеррористических рейдов, и, как показал вывод миротворческого контингента РФ, конфиденциальную и ювелирно выверенную дипломатию. Неудивительно, что сегодня в Азербайджане и журналисты, и эксперты цитируют знаменитую фразу президента Ильхама Алиева: «Я знаю, что, когда и как надо делать». Наша страна полностью восстановила свой государственный суверенитет на международно признанной территории.

Но, как оказалось, вывод РМК радует не всех. И речь нет только о завзятых «державниках». То, что российские миротворцы покидают Карабах, не понравилось… Вашингтону. Как заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель, «мы не видели ничего, указывающего, что российские военные вкладывали в более мирный и стабильный регион Южного Кавказа, и события в Карабахе этой осенью показательны в этом плане. Это еще один пример того, что Россия не является надежным союзником или партнером». После чего добавил: «Мы решительно поддерживаем усилия Армении и Азербайджана по достижению прочного и достойного мира, и мы готовы продолжать содействовать этому процессу».

И как это понимать?

Если США, как заявил Патель, всей душой за достижение прочного и достойного мира между Азербайджаном и Арменией, то вывод миротворцев там должны только приветствовать. Это означает, что риска вооруженных столкновений в Карабахе уже нет. А значит, мир становится куда ближе. Более того, в своем историческом обращении к народу вечером 20 сентября 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил: «Сообщение, которое поступило сегодня утром от международных партнеров, заключалось в том, что незаконные вооруженные формирования, эти подразделения армянской армии уже готовы принять наши условия. Я довел наши условия до государственного секретаря Соединенных Штатов Америки, который позвонил мне вчера. Меня спросили, что нужно, чтобы остановить антитеррористические мероприятия? Я сказал, что незаконно окопавшиеся на нашей территории формирования армянской армии должны сложить оружие, разоружиться, быть полностью выведены с нашей территории, и в то же время они должны сдать все вооружение и технику. Только в этом случае Азербайджан может остановить антитеррористические мероприятия. В противном случае мы пойдем до конца, и враг знает нашу силу и решимость. Сегодня утром нам уже сообщили, что наши условия приняты». То есть о роспуске хунты и о том, что это – главное условие прекращения огня, в Госдепартаменте знали. Так как же тогда объяснить столь странные заявления на брифинге?

Если же включить геополитику, то реакция Госдепа тем более вызывает вопросы. Вашингтон неоднократно обозначал, что ему не нравится военное присутствие России в новых независимых государствах. Вспомним: в январе 2022 г. вспыхнули массовые беспорядки в крупных городах Казахстана. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Коллективным силам оперативного реагирования ОДКБ, которые создавались как раз на такой случай. Беспорядки «погасили», и уже через несколько дней Токаев объявил, что миротворцы начнут покидать Казахстан 13 января, вывоз займёт 10 дней. В США откровенно потирали руки. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США приветствуют заявление Токаева, и продолжают «призывать все коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности уважать права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана».

И что же получается: если миротворцы ОДКБ, где «первую скрипку», несомненно, играет Россия, покидают Казахстан – это хорошо, а если они выводятся из азербайджанского Карабаха – это ужас-ужас-ужас? Если США и Россия – геополитические соперники, если Вашингтон стремится выдавить Москву откуда только можно, то вывод РМК там тем более должны были приветствовать. Так почему же Госдепартамент заявляет нечто совершенно иное? У господина Пателя было сколько угодно возможностей заявить, что чем быстрее российские войска покинут новые независимые государства, тем лучше. Или отделаться обтекаемой фразой типа «это договорённости Баку и Москвы». Но что значит его фраза: «Это еще один пример того, что Россия не является надежным союзником или партнером»? Для кого, по мнению спикера Госдепа, Россия оказалась «ненадёжным союзником»? Для США? То есть, при всей жёсткости противостояния Москвы и Вашингтона в Украине, в Грузии, в Молдове, в Карабахе они выступали как союзники? Но, простите за неудобный вопрос, против кого?

Напомним: 4 октября 2023 года журнал Politico сообщил, что 17 сентября в Стамбуле прошла встреча дипломатов США, России и Евросоюза, где обсуждалось ни много ни мало «оказание давления на Азербайджан» с тем, чтобы Баку начал пропускать по Лачинской дороге « гуманитарные конвои» из Армении. США представлял Луи Боно, ЕС — Тойво Клаар, Россию — Игорь Ховаев. Позже сам факт встречи, где обсуждались «актуальные гуманитарные потребности Нагорного Карабаха», Госдеп США подтвердил официально. Проще говоря, имела место попытка Вашингтона договориться с Москвой, назовём вещи своими именами, как минимум за спиной Азербайджана, как максимум – заведомо против Азербайджана. Удалось ли до чего-то договориться, осталось неизвестным: утром 19 сентября на одной из строящихся автодорог в Карабахе сработали мины, заложенные армянской диверсионной группой, погибло шесть граждан Азербайджана, после чего Баку начал антитеррористические локальные мероприятия и менее чем за 24 часа разгромил незаконную хунту вместе с 15-тысячной группировкой ВС Армении. Договорённости, если они вообще были, потеряли смысл. Но сам факт подобного рода «дипломатии» из послужного списка Вашингтона уже не вымарать. Выходит, что теперь господин Патель подтвердил: да, США и Россия выступали в Карабахе как союзники. И не хочется даже спрашивать, против кого был направлен этот союз.

В США полагают, что Россия не выполнила своего союзнического долга в отношении Армении? И заявления Пателя — часть заигрываний с общественным мнением Армении? На фоне встречи 5 апреля версия как бы имеет право на существование. Но российский миротворческий контингент был развёрнут на территории Азербайджана! К безопасности Армении и союзническим обязательствам Москвы в отношении Еревана он не имеет ни малейшего касательства! А на фоне того, что в Армении до сих пор не убраны из конституции ссылки на аннексию азербайджанского Карабаха, заявление Пателя уже звучит как открытый выпад против территориальной целостности Азербайджана. Куда там Джен Псаки с ее «ляпами»…Не говоря о том, что Госдепартаменту не стоило изображать из себя больше армян, чем сами армяне – можно было хотя бы подождать, чтобы по поводу вывода миротворцев высказался официальный Ереван.

И в качестве «вишенки на торте», напомним: после вывода РМК в «политический траур» погрузились те, кто строил планы на рестарт карабахского сепаратизма под защитой росмиротворцев, надеялся на «Цхинвальский вариант», «повторение Донбасса» и т.д. и т.п. Насколько эти надежды и планы были оправданы, в особенности после сентября 2023 года – отдельная тема. Но каким образом в числе этих плакальщиков по рухнувшим планам на «Донбасс в Карабахе» оказался представитель Госдепартамента США? Если теперь это – американская позиция, то как скоро мы услышим заявления Вашингтона в поддержку сепаратистов в Луганске, Донецке, Сухуми, Цхинвали, Тирасполе? Как скоро администрация Байдена объявит, что она признает Крым российским? И как скоро произойдёт возвращение к «дипломатии без галстуков» времён Клинтона и Ельцина, но уже в исполнении Байдена и Путина?

А если это не «политический поворот» к поддержке пророссийского сепаратизма со стороны Вашингтона, а всего-навсего у господина Пателя «поскользнулся язык», то дело даже не в степени «кадровой деградации» американской дипломатии. В таком случае Вашингтон должен внести ясность в свою позицию.

Нурани, обозреватель