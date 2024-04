МИД Азербайджана обеспокоен задержанием Греты Тунберг

МИД Азербайджана обеспокоен задержанием эко-активиста Греты Тунберг во время мирной демонстрации в Гааге.

«Как председательствующая в COP29 страна мы призываем власти Нидерландов уважать свободу выражения мнений протестующих против изменения климата и освободить задержанных», – заявили в ведомстве.

Полиция Нидерландов задержала Тунберг на несанкционированной акции протеста. Активисты, к которым она присоединилась, намеревались перекрыть трассу А12 в знак протеста против выделения ЕС субсидий на закупку ископаемого топлива.

We are disturbed by the detention of the prominent climate activist @GretaThunberg during peaceful demonstration in The Hague.

As a @COP29_AZ presidency we call on the Dutch authorities to respect the freedom of expression of climate protestors, and release those detained.

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 6, 2024