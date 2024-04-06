Расим Мусабеков: Теперь на встречах с Путиным Пашинян не станет чувствовать себя совсем уж опущенным

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Зарубежные СМИ продолжают публиковать информацию относительно вчерашней встречи в Брюсселе премьер-министра Армении Никола Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном и руководителями Евросоюза Урсуллой фонд Дер Ляйен и Жозепом Баррелем. После того как стало известно о выделении Армении со стороны ЕС 270 млн долларов в течение четырех лет и со стороны США – 65 млн долларов, сегодня благодаря изданию Politico информационный пакет по брюссельской встрече дополнился также сообщениями о том, что Европейский союз согласовал знаковый план, который поможет вывести Армению из орбиты России и поддержать ее экономику в условиях растущей напряженности в регионе. Плюс ассистент секретаря Бюро по делам Европы и Евразии госдепартамента США Джеймс О’Брайен сообщил, что США и Армения изучают возможности сотрудничества в сфере гражданской атомной энергетики.

Прокомментировать последствия вчерашней встречи Minval.az попросил политолога Расима Мусабекова.

– Как можно было бы охарактеризовать цели этой встречи? Ведь знали же и в Евросоюзе и США, что «брюссельские откровения по-армянски» не вызовут особого восторга у Азербайджана.

– Встреча, в конечном итоге, носит больше цель информационно-пропагандистского давления на Азербайджан и оказания некоторой финансовой поддержки Пашиняну. Ничего больше от нее ожидать и не стоило. Ранее объявленная заявка о том, что встреча была посвящена экономическим проблемам Армении – полный бред, поскольку сам премьер-министр в ходе своих выступлений регулярно говорит о том, что его страна демонстрирует самые высокие темпы экономического роста в мире, а объем внешней торговли вырос за год чуть ли не в два-три раза. И чего это вдруг Евросоюз и США озаботились экономическим положением Армении? Может, вместо этого они озаботились бы экономическим положением Молдовы, которая не может получить российский газ и испытывает гораздо большие проблемы с финансами? Плюс Молдова ближе к Европе, чем Армения. И военное давление на Молдову со стороны России в плане Приднестровья не оказывается. Так чего же не помочь? А почему не помочь Грузии, практически прервавшей дипломатические отношения с Россией и являющейся, к тому же, кандидатом в Евросоюз, и, наконец, конституционно определившей, что собирается вступать в НАТО? Вот почему следует считать, что брюссельская встреча – это давление на Азербайджан с тем, чтобы мы ограничили свои требования к Армении и перешли к политике мягкого давления против нынешнего весьма жесткого.

Что касается последствий, то их особо и ожидать не стоит. Более того, думаю, Европа поостережется совершать оплату тех французских радаров, поставка которых ожидается в Армению. Потому что президент Ильхам Алиев продемонстрировал весьма жесткую негативную реакцию на происходящее, что заставляет сомневаться в решимости Евросоюза. Не думаю, что они сделают это. Но денег Пашиняну, скорее всего, дадут. Для Армении это может и много, но в общем для Евросоюза и региональной политики – совсем нет. Пашинян возгордится и сможет ходить в Армении с выпяченной грудью, а на встречах с Путиным не станет чувствовать себя совсем уж опущенным, делая вид, что его поддерживают конкретно Франция, в целом Евросоюз и даже США. В общем я не верю в альянс Евросоюза с Арменией.

– О каких угрозах региону говорил президент Ильхам Алиев, характеризуя брюссельскую встречу? «Создание разделительных линий и изоляция Азербайджана» – это слова президента. Раскройте, пожалуйста, мысль?

– Очевидно, стремление Франции – утвердиться на Южном Кавказе, вытеснив отсюда Россию. Самостоятельно добиться преобладания на Южном Кавказе в противостоянии России и Турции, президент Макрон не в силах. Поэтому он пролоббировал кандидатство в Евросоюзе Грузии и организовал трехстороннюю встречу Пашинян – Урсула фон дер Ляйен – Блинкен в Брюсселе, чтобы опереться в своих планах на финансовую и дипломатическую мощь США и Евросоюза. Если планы Макрона реализуются, то регион будет расколот на периферию Запада, в лице Грузии и Армении противопоставленный в некотором смысле Азербайджану и другим региональным державам – России, Ирана. Турция, хотя и является влиятельной державой НАТО и кандидатом в Евросоюз, но рассматривается Парижем как противник, влияние которого также желательно ограничить. Примерно так следует понимать слова президента Ильхама Алиева об опасности разделительных линий в регионе.

– Какова будет реакция России на действия ЕС и США, или она опять отмолчится и будет наблюдать?

– Очевидно, что Россия не будет безмолвно наблюдать за тем, как ее вытесняет из Армении Франция, выступающая фронтменом Запада. Армения в военном и экономическом отношении до настоящего времени находится под абсолютным контролем России. Вряд ли нужно напоминать про ОДКБ, ЕАЭС, военные базы РФ, российских пограничников, Мецаморскую АЭС, железные дороги, российских собственников на электрические, газовые сети, связь, банки и пр. Россия контролирует Цхинвальский регион и Абхазию Грузии, имеет союзническое соглашение с Азербайджаном. Негативную реакцию на планы Франции со стороны Ирана и Турции не трудно предположить. Деструктивная роль Франции с поддержкой ЕС и США лишь усилит напряженность на Южном Кавказе, а не умиротворит его.

Рауф Насиров