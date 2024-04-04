Наджиба Мустафаева: Армения несет ответственность по международному праву за умышленные убийства 350 азербайджанцев

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Сегодня, 8 апреля, определен Генеральной Ассамблеей ООН Международным днем информирования о минной опасности и помощи в противоминной деятельности. И, наверное, никогда в истории современного Азербайджана этот день, как и сам вопрос минной опасности, не был так актуален как сегодня, поскольку после полного освобождения Карабаха от армянских сепаратистов и начала широкомасштабных работ по возрождению этих территорий немало наших граждан уже подорвалось на вражеских минах.

Прокомментировать вопрос Minval.az попросил доктора философии по праву, преподавателя Университета Ибн Хальдун (Турция) Наджиба Мустафаева.

– Вы – эксперт в области международного права. Как вы оцениваете шансы Азербайджана на успех в международном суде, если нами против Армении будет подан иск за загрязнение азербайджанских территорий минами и преступления, совершенные против наших граждан? Каковы прецеденты в этой области в мировой практике?

– В результате 30-летней агрессии Армении и оккупации азербайджанских территорий эти земли в нарушение норм и принципов международного гуманитарного права оказались плотно заминированными.

Мины, взрывоопасные пережитки войны и самодельные взрывные устройства и сегодня, в постконфликтный период, приводят к гибели и ранению мирных жителей Азербайджана и препятствуют усилиям страны по реконструкции, восстановлению и возвращению вынужденных переселенцев на свои исконные земли. Так, в постконфликтный период жертвами минных взрывов уже стали 350 граждан Азербайджана.

Азербайджан неоднократно обращался к Армении с призывом предоставить карты минных полей, на что Армения долгое время отвечала отрицанием самого факта существования этих карт. В последствии под давлением международного сообщества Арменией была предоставлена информация, однако ее достоверность составила всего 25%. Как известно, более 55% последних минных инцидентов произошли за пределами территорий охвата предоставленных Арменией данных.

Эти незаконные действия Армении могут быть квалифицированы как международные преступления, в частности военные преступления и преступления против человечности.

Конвенция ООН от 1980 года «О запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие» (и Протоколы I, II и III), а также Оттавская Конвенция «О запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении» от 1997 года составляют правовую базу для международной борьбы с глобальным гуманитарным кризисом, явившимся следствием вооруженных конфликтов и широкомасштабным минированием территорий. Несмотря на то обстоятельство, что Армения не является стороной этих международных конвенций, она несет обязательства по общему международному праву соблюдать положения этих договоров, в связи с тем, что они представляют собой кодификацию норм международного обычного права, являющихся юридически обязательными для всех государств вне зависимости от подписания и ратификации ими соответствующих международных договоров.

Более того, в соответствии с международным правом, а именно Женевскими конвенциями 1949 года и Дополнительным Протоколом I к ним, касающимся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, Армения обязана выполнять свои обязательства по борьбе с минами, включая предоставление информации о местонахождении наземных мин и других взрывных устройств, которые представляют угрозу мирному населению на освобожденных территориях Азербайджана. Присоединившись к этим договорам, Армения взяла на себя юридические обязательства по их имплементации.

Мне бы особенно хотелось подчеркнуть, что Женевские конвенции и дополнительные протоколы к ним включают принципы «различия» и «соразмерности», которые составляют часть обычного международного гуманитарного права и обеспечивают защиту лиц, не принимающих участия в войне. Примечательно, что эти принципы были отражены в некоторых международных договорах по противоминной деятельности, включая Оттавствую Конвенцию и Протокол II «О запрещении или ограничении мин, мин-ловушек и других устройств» к Конвенции 1980 года, который запрещает использование оружия, не предусматривающего различия между гражданским населением и законными военными целями.

Касательно принципа соразмерности, необходимо отметить, что он закреплен в статье 51 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям, запрещающей нападения неизбирательного характера. Гражданское население не должно являться объектом нападений. Вышеупомянутые Конвенция ООН от 1980, а также Оттавская Конвенция базируются на этих принципах международного гуманитарного права.

Таким образом, Армения грубо нарушила весь комплекс Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов к ним, в том числе путем преднамеренной и широкомасштабной установки мин на территориях Азербайджана с целью нанесения ущерба гражданскому населению и препятствования усилиям по постконфликтному восстановлению. Армения несет ответственность по международному праву за умышленные убийства 350 азербайджанцев, которые ipso facto являются военными преступлениями и преступлениями против человечности.

Существующие правовая база и фактологический материал предоставляют возможность обращения в международные судебные инстанции за восстановлением правовой справедливости. В этом процессе важная роль отведена всему международному сообществу, которое должно незамедлительно принять последовательные меры по осуждению минного террора Армении и поддержать усилия Азербайджана в ликвидации минной угрозы, поскольку цена вопроса – мир, безопасность и устойчивое развитие всего региона.

– С минной угрозой и, в целом, с фактом минирования своей территории врагом сталкивалось немало государств в мире. Каких успехов добилось мировое сообщество в борьбе с этим злом планетарного масштаба?

– За последние 20 лет после принятия Оттавской Конвенции международное сообщество добилось определенных успехов в деле уничтожения мин более чем в 30 странах. Это официальная статистика ООН. Однако это запрещенное оружие по-прежнему несет смерть и ранения людям в различных уголках земного шара даже после завершения военных конфликтов, являясь тем самым серьезным препятствием для достижения мира и безопасности.

Сам Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отмечает, что в последние годы в борьбе с минной угрозой «наблюдается откат назад и число жертв мин и других взрывных устройств, оставшихся после военных конфликтов, растет».

В этих страшных и опасных для человеческой жизни реалиях, конечно же, необходима консолидированная работа всех государств международного сообщества, в том числе на площадках международных организаций. Причем необходимы усилия как по ликвидации мин, так и предоставлению пострадавшим необходимой помощи.

Полагаю, что в этом процессе важна роль просветительской работы. Безусловно, обнаружение и обезвреживание мин и других неразорвавшихся боеприпасов, а также взрывоопасных пережитков войны – задача первостепенной важности. Но, наряду с этим, необходимо проведение широкомасштабной просветительской работы с населением в зонах военных конфликтов, а также в постконфликтных странах в целях осведомления о сохраняющейся опасности невзорвавшихся боеприпасов.

Как раз провозглашение 4 апреля Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, является важной инициативой в этом процессе, призванной объединить усилия государств, международных организаций, гражданского общества, правозащитных организаций и организаций, занимающихся деятельностью, непосредственно связанной с разминированием.

– Можно ли считать достаточным интерес ООН к минной проблеме Азербайджана? Что еще можно сделать для того, чтобы интенсифицировать международную помощь Азербайджану в этом вопросе?

– ООН – международная организация. Несмотря на самостоятельную правосубъектность, это все же вторичный субъект международного права, созданный государствами – основными субъектами международного права. В этой связи, конечно же, многое зависит от политической воли государств и готовности к справедливой оценке данного вопроса.

Сохраняющаяся минная угроза со стороны Армении – это еще и нарушение jus cogens (императивных) норм международного права, предусматривающих возможность реализации обязательств erga omnes, т.е. обязательств, которые субъекты международного права несут перед всем международным сообществом. Эти обязательства носят универсальный характер, в связи с чем в их обеспечении заинтересованы все государства. Несложно догадаться, что они как раз и касаются международных проблем всеобщего значения, в центре которых важнейшая ценность – жизнь человека. Таким образом, военные преступления и преступления против человечности, совершенные Арменией, в том числе путем умышленного минирования территорий Азербайджана, и явившиеся результатом смерти и ранения людей, представляют собой нарушение императивной нормы международного права, создающей базу для инициирования расследований в международных судебных органах не только Азербайджаном, но и другими государствами в рамках обязательств erga omnes.

Рауф Насиров