В США создают часы, которые проработают 10000 лет (видео)

В Соединенных Штатах реализуется впечатляющий строительный проект – часы, которые, как предполагается, прослужат 10000 лет. Об этом сообщается на странице миллиардера Джефф Безоса в соцсети X.

Глава Amazon инвестировал в их создание 42 миллиона долларов.

Для установки часов Безос выбрал скалу, расположенную в Техасе. Механизм установлен в шахте, глубиной 152 метра, которую вырыли несколько лет назад.

Механизм состоит из множества элементов, включая мальтийские механизмы и гигантские шестерни из нержавеющей стали, некоторые из которых весят сотни килограммов. В шахте установлен маятник, весом 280 кг.

Работа механизма снабжается солнечной энергией. В южной части скалы есть специальное окно с синтетическим сапфировым стеклом. В полдень сквозь это окно светит солнце и нагревает воздух в камере, приводящий в движение графитовый цилиндр. Дополнительная энергия скапливается благодаря разности температур между днем и ночью.

Часы будут открыты для посещения, когда их построят.

Installation has begun—500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking—the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ

— Jeff Bezos (@JeffBezos) February 20, 2018