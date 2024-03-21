Что произойдет на Южном Кавказе после 5 апреля?

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Никол Пашинян, премьер-министр Армении, продолжает свое «дипломатическое шоу» на западном направлении. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян объявил журналистам, что Пашинян встретится 5 апреля в Брюсселе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Обсуждать, по его словам, будут «пути трехстороннего сотрудничества, способствующего развитию Армении». Значатся ли в повестке дня переговоров вопросы военного сотрудничества и гарантии безопасности для Армении, не уточнил. Однако ещё до официального анонса, прозвучавшего в Ереване, ряд близких к силовым структурам российских ТГ-каналов, в том числе «Военный Осведомитель», раскрыли весьма интригующая подробности трёхсторонний встречи, которую предполагается провести в Брюсселе.

По их сведениям, готовится расширенная встреча — с участием не только госсекретаря США Блинкена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, но и генсека НАТО Йенса Столтенберга, который недавно в ходе своего турне по Южному Кавказу посетил и Ереван, где встречался с премьер-министром Пашиняном.

Также предполагается, что США и Евросоюз готовят подписание пакта о предоставлении гарантий безопасности Армении — по аналогии с теми соглашениями, которые сегодня подписываются с Украиной. По мнению российских экспертов, «логичным шагом со стороны Армении, после своей «заморозки» участия в ОДКБ, начнется процесс окончательного выхода из организации, а также ликвидации российской 102-й базы в Гюмри, что фактически приведет к окончательному выводу российских войск с территории Армении. Ожидается, что заменой для российских пограничников, уже выдворенных Ереваном, и российских военных, станут военнослужащие США, которых могут направить в рамках уже развернутой на границе Европейской Мониторинговой Миссии (EUMA)».

Конечно, от откровений «телеграм-осведомителей» можно отмахнуться: и участие генсека НАТО в анонсированной трёхсторонней встрече никак не обозначено, и Армения – по крайней мере пока — пытается вывести российских пограничников из аэропорта «Звартноц», но не с границ с Ираном и Турцией, и срок нахождения военной базы в Гюмри продлен до 2044 года, и тем более не понятно, каким образом военнослужащие США могут войти в состав миссии Евросоюза.

Но зато нет сомнений в другом. Встреча в Брюсселе, которую анонсировал Армен Григорян – верный признак, что Ереван продолжает усилия по получению каких-то «гарантий безопасности» от Евросоюза. А со своей стороны, и Франция, чей президент Эммануэль Макрон давно носится с идеей «европейской армии» и пытается создать в рамках ЕС полноценный военный союз как альтернативу НАТО, и ряд европейских чиновников видят в Армении как раз удобную «площадку» для реализации своих идей и проектов по созданию в ЕС военных механизмов. Для других кругов на Западе не суть важно, под флагом НАТО или Евросоюза будут разворачиваться события – главное, что идёт процесс переманивания из российского лагеря в западный некогда любимого форпоста Москвы.

Но разыгрывать эти сценарии, по крайней мере определённые круги на Западе, готовы, не дожидаясь, пока Армения подпишет мирный договор с Азербайджаном и откажется от планов силового реванша. Более того, в Ереване на уровне экспертов и «утечек» даже не думают скрывать, что поддержка Запада нужна именно для реализации реваншистских планов. То есть повторной оккупации азербайджанских земель.

Это обстоятельство меняет дела коренным образом. Переговоры в Брюсселе в том или ином формате, предоставление Армении до подписания мирного договора каких-то гарантий безопасности будет восприниматься Ереваном как отмашка на реванш при поддержке «новых союзников». И не надо быть ни Нострадамусом, ни Вангой, чтобы понять: такие игры, во-первых, не способствуют продвижению мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Во-вторых, подталкивают Ереван, скажем так, к «односторонним шагам», что уж точно направлено против коренных интересов Азербайджана.

Теоретически Армению такой поворот событий не на шутку радует и воодушевляет: как же, Ереван находится в фокусе внимания сильных мира сего, ему собираются предоставлять какие-то гарантии безопасности. И уж точно Запад решил не ограничиваться отправкой в Армению европейской наблюдательной миссии — EUMA и намерен расширять здесь свое присутствие, в том числе военное.

Но стоит ли Армении так уж радоваться? Будем реалистами: на самом деле самый логичный и прогнозируемый результат такого рода игр – это «взрыв» в регионе, где только-только наметились пути к долгосрочному миру.

Здесь, конечно, необходимо напомнить: на дворе уже не первая половина девяностых. Так что безнаказанно устраивать вооруженные провокации на условной границе с Азербайджаном, а тем более строить планы территориальных захватов, даже «мини-формата», уже не получится. Азербайджана на такие игры ответит.

Ну куда больше опасности в другом. В отличие от Азербайджана, где проводят действительно сбалансированную и сдержанную политику, и вообще не торопятся превращаться в инструмент игры одних против других, в Армении как раз выражают готовность быть послушным инструментом такой политики. И если ещё вчера она играла роль российского форпоста на границе с натовской Турцией, то сегодня по крайней мере определённую часть местных политиков готовы нанимать уже на роль инструмента политики Запада против России.

А у Запада свои планы и интересы. Здесь явно не против вслед за Украиной выдавить Россию с Южного Кавказа, а если получится – то и из Центральной Азии.

Но Москва уж точно не станет молча взирать на такого рода «мышиную возню», да ещё в стране, которую здесь считали и считают своим «огородом». Так что российский ответ последует очень скоро. Тем более что, как уже указывал Minval, Пашинян умудрился сам запустить «обратный отсчёт», пообещал, что к началу августа российские пограничники покинут аэропорт «Звартноц». В Москве жёсткие заявления в адрес Еревана озвучили уже многие, и нет сомнений: это не просто слова.

Тем более есть повод беспокоиться и у Ирана. В Тегеране не могут не замечать: армянские заигрывания с Евросоюзом создают для ИРИ реальный фактор угрозы у северных границ. По имеющимся у «Минвала» сведениям, спецслужбы Ирана уже забрасывают на территорию Армении своих агентов под различными именами и «крышами», и можно понять, какие поставлены перед ними задачи. Тем более что «опорная база» у Ирана в Армении есть – начиная от коммерческих представительств и заканчивая новоиспеченным консульством в Гафане. Так что нет сомнений: ответные ходы последуют и от Тегерана, и они тоже будут весьма и весьма болезненными для Армении – Иран не привык работать исключительно в белых перчатках и особенно щепетильно выбирать методы противодействия.

На Западе такие методы, конечно, осуждают. Но и западные державы, в том числе США, не отказываются от «игр на обострение» в самых разных регионах мира. А та же Франция, как показывает подрыв «гринписовского» парусника «Воин Радуги» в порту новозеландского Окленда, и сама не прочь побаловаться террористическими методами. И всё это будет разворачиваться на территории маленькой, слабой и крайне зависимой от внешних игроков Армении – со всеми вытекающими. И с более чем реальными шансами повторить судьбу Украины или Ливана.

И да, Запад в этом случае Армению без колебаний «сдаст». Потому как «своих не бросаем» — это точно не про Байдена или Макрона.

Нурани, обозреватель