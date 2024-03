Столтенберг рассчитывает на укрепление партнерства НАТО с Азербайджаном

Приятно встретиться с президентом Азербайджана в Баку. Азербайджан является давним партнером НАТО, и я рассчитываю на дальнейшее укрепление партнерства.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг написал в соцсети Х.

«Мир и стабильность на Южном Кавказе важны для безопасности в более широком смысле. Я призываю Азербайджан и Армению воспользоваться этой возможностью для установления прочного мира», – добавил он.

Good to meet @presidentaz in Baku. #Azerbaijan is a long-standing #NATO partner & I look forward to further strengthening the partnership. Peace & stability in the South Caucasus matters to security more broadly; I encourage 🇦🇿 & 🇦🇲 to seize the opportunity for enduring peace. pic.twitter.com/QRnisNWmKn

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 17, 2024