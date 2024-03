Президент Албании посетил церковь в Шекинском районе (фото, видео)

Президент Албании Байрам Бегай посетил церковь Киш (Шекинский район – прим.ред.) – первую албанскую церковь, основанную апостолом Елисеем в первом веке. Азербайджан восстановил и защищает эту церковь как часть своего исторического и религиозного наследия.

Об этом в соцсети Х написал посол Азербайджана в Албании Анар Гусейнов, сопроводив сказанное соответствующими кадрами.

President Bajram Begaj visited Kish church – first Albanian church, founded by the Apostle St. Eliseus in the first century. Azerbaijan also restored and protects this church as a part of its historic and religious heritage.@BajramBegajAL pic.twitter.com/F8QlxeSaYl

