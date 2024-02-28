Захарова отреагировала на заявления Симоняна

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Россия не получала от Армении обращений по теме вывода пограничников из аэропорта «Звартноц», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рассматриваем это как очередной пример недружественного поведения представителей официального Еревана. Правда, не совсем ясно, в какой мере спикер НС отвечает за поднятую им тематику. Мы не получали от властей Армении никаких обращений на этот счет», – заявила она.

Она отметила, что история со «Звартноцем» проистекает «из ранее имевших место инсинуаций вокруг россиянина Дмитрия Сетракова».

«Могу вас заверить, что никаких противоправных действий российскими представителями не совершалось. Мы всегда уважаем национальное законодательство суверенных государств», – сказала она.