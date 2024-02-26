Париж развернул операцию по дезинформации против Баку, но Робин Брукс разбивает фейки Le Monde

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Пословица: «С кем поведёшься – от того наберёшься» — полностью оправдывает себя во франко-армянских отношениях. Французская Le Monde, взявшись комментировать отношения Азербайджаном и России, в худших традициях армянской «дипломатии доносов» вкрадчивым голоском сообщает: «Оставив Армению одну против более сильного противника, а затем смирившись с исчезновением Нагорного Карабаха, Россия решила изменить баланс на Южном Кавказе, разыграв азербайджанскую карту с гораздо большим эффектом. Торговля между двумя странами неуклонно растет с 2021 года, и эта тенденция не была остановлена ни войной на Украине, ни западными санкциями против Москвы. Азербайджан, который сам является крупным производителем нефти и газа, помогает Москве обходить европейские ограничения на экспорт своей продукции. Страна также извлекает выгоду из своего стратегического положения на пути коридора Иран-Россия, который быстро расширяется и модернизируется».

Конечно, автором подобного бреда стоило бы провести хотя бы небольшой факт-чекинг. Вспомнить, например, куда — в Баку или в Ереван — летели накануне и во время 44-дневной войны самолеты с оружием. Вспомнить про мины 2021 года выпуска, обнаруженные в Карабахе, и поинтересоваться, чьи миротворцы и в чьих интересах их туда пропускали. Как и кандидата в президенты Франции мадам Валери Пекресс, кстати говоря. Сравнить, наконец, огромные цифры азербайджанского экспорта небольшими закупками нефти и газа в России – для «загрузки» рассчитанных на российскую нефть азербайджанских НПЗ. Но ничего похожего Le Monde даже не пытается делать. Но зато с пеной у рта обвиняет Азербайджан: смотрите, они дружат с Россией и даже помогают ей обходить санкции!

Здесь бы, конечно, поинтересоваться у мадам и месье из НЕуважаемой французской газеты: могли бы они привезти цифры, свидетельствующие о «взрывном росте», ну, скажем, импорта нефти и газа из России в Азербайджан именно с началом украинской войны и санкций? Разумеется, таких цифр нет. И быть не может. Потому как нет и взрывного роста. Более того, эту «утку» уже пытались запускать. Подобные обвинения против Азербайджана уже пытались выдвигать, о чем рассказывал Minval.

Вначале, как ещё год назад констатировал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам, что-то похожее заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, который, добавим от себя, сидит на зарплате от «Газпрома» и «Роснефти» и которого по понятным причинам очень волнует, что на фоне украинской войны и санкций именно азербайджанский газ во многих странах рассматривается как альтернатива российскому. Затем этот фейк подхватили платные армянские лоббисты вроде Линдси Снелл. Но зачем за тиражирование этих фейков берётся вроде бы авторитетное французское издание?

Нет, эта газета не стала частью «Газпром-медиа». У неё задача совсем другая – перевести стрелки на нелюбимой Азербайджан и отвлечь внимание от того, какой масштаб принял обход наложенных на РФ санкций через Армению, любимую «сестричку» Франции.

А скрывать есть что. По-настоящему шокирующие данные приводит в соцсети Х (бывшая Twitter) главный экономист Института международных финансов (IIF), бывший главный валютный стратег Goldman Sachs и старший экономист Международного валютного фонда Робин Брукс.

По его подсчетам, опубликованным ещё в начале февраля, «экспорт Армении в Россию вырос на 430% по сравнению с периодом до вторжения, что означает реэкспорт товаров ЕС и Китая в Россию. Это еще не конец. Экспорт Армении в Казахстан вырос на 1200%, в Кыргызстан – на 1600%, в Узбекистан – на 250% и в ОАЭ – на 900%».

Как уверен экономист, «все идёт в Россию». Через некоторое время он же с изрядной долей иронии замечает: «За долгую и славную историю таможенной полиции Армении никогда ранее не было успешно обработано такое массовое увеличение поставок товаров из ЕС. Не говоря уже о последующей переупаковке всего этого барахла и отправке его в Москву, куда оно на самом деле и направляется». По данным Брукса, который продолжает свое расследование, о том, что Армения помогает России обходить санкции Европейского союза, о чем свидетельствует резкий рост экспорта продукции из стран ЕС в Армению с начала российско-украинской войны. «Вы должны задаться вопросом, что происходит в ЕС. Вторжение Путина в Украину – это большая угроза всему, за что выступает ЕС. Но есть множество примеров, подобных этому: Экспорт ЕС в Армению вырос на 200% с момента вторжения. Эти товары идут в Россию и помогают Путину. А что делает Брюссель?», — ставит неудобные вопросы экономист. И приводит графики: взрывной рост экспорта в Армению совпадает с началом войны в Украине. С марта 2022 г. поставки товаров из стран Евросоюза в Армению выросли в 4-5 раз!

Американская Wall Street Journal указывает: с началом украинской войны резко вырос и импорт из США в Армению, и нет сомнений, что далее начинается реэкспорт уже в Россию. Более того, можно вспомнить, что, как уже рассказывал наш сайт, армянская почта открыто предлагала свои услуги по закупке «подсанкционных» товаров.

Здесь, пожалуй, нужно пояснение. С началом украинской войны в России запрещен экспорт огромного списка товаров, в том числе того, что ещё недавно именовалась ёмким словом «ширпотреб». В РФ не ввозятся iPhone и iPad, джинсы Levi’s, дамские сумочки от Chanel и бриллиантовые сережки Tiffany. И если бы через Армению «прокачивались» бы «блузки-кофточки-побрякушки», это ещё можно было бы не считать вопросом первостепенной важности. Но свои данные приводят британские СМИ. Sky News указывает, что Ереван занимается реэкспортом в Россию не просто «санкционки», а именно товаров двойного назначения. То есть тех, которые могут использовать и гражданские структуры, и армия. Так, с начала украинского кризиса экспорт оборудования для дронов, тяжелой техники и автомобилей увеличился почти в 10 раз. Причём «увеличение объема экспорта не соответствует экономическим данным и показателям в этой стране. Таким образом, единственным логичным объяснением является обход санкций».

Париж, если кто забыл, не просто устраивает этой страной политические «обнимашки», но и поставляют оружие. А ещё намекает на возможность совместного производства товаров военного назначения. Теоретически можно было бы рассуждать, что, наверное, Франция обеспечит контроль над этими товарами и не допустит их незаконного экспорта и реэкспорта. Но на практике, судя по статье в некогда уважаемой газете, на берегах Сены предпочитают запускать фэйки и переводить стрелки, но не анализировать, с кем в доле новоявленная «сестричка». И это даже не «дипломатия Даладье», а просто неумение просчитать результаты собственных шагов в политике.

Нурани, обозреватель