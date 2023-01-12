Интересно, усвоили ли хотя бы школьную арифметику некоторые, как они сами о себе думают, «мастера информационной войны»? Такой вопрос уже не получится не озвучить после интервью президента Ильхама Алиева местным телеканалам, где, в числе прочего, была затронута и такая тема: некоторые особо резвые «эксперты» обвинили Азербайджан в том, будто бы наша страна перепродаёт в Европу российский газ.

Сегодня, с началом очередного витка информационной войны уже в связи с акцией азербайджанских экоактивистов, эту «установку» отчаянно пиарят армянские лоббисты разного калибра. Небезызвестная Линдси Снелл негодует: «Газпром» поставляет газ в Азербайджан, который отправляет его в ЕС! 26 декабря она же возвещала в соцсетях: ах, Россия «удвоила» поставки газа в Азербайджан»!

А что на самом деле? Президент в беседе с журналистами назвал эти установки «информационной манипуляцией» и напомнил: «…Впервые об этом заявил бывший канцлер Германии и один из бывших руководителей одной из российских энергетических компаний господин Шредер. После этого эта версия начала гулять в прессе, и, естественно, ее с радостью взяли на вооружение наши противники и попытались обвинить нас в том, что мы ведем какую-то нечестную игру». После чего посоветовал обратить внимание хотя бы на цифры экспорта.

В самом деле, Азербайджан договорился о закупке в России 1 миллиарда кубометров газа, Более того, до сих пор не выбрана даже половина этого объема. В прошлом году Азербайджан реально «закачал» 200-300 миллионов кубометров. А экспортировал в Европу 22 миллиарда «кубов» голубого топлива.

И что же — именно вот эти миллионы кубометров, которые составляют в лучшем случае 1% от экспорта азербайджанского газа, по мнению «блистательных экспертов», и «сделали погоду»?

Понятна и картина на нынешний год. Планируется, что Азербайджан экспортирует 24 миллиарда кубометров. А из России поступит оставшийся объём газа. В лучшем случае это 2-3% от экспорта.

Более того, импорт и экспорт газа имеют свои особенности. Газ используется не только для обогрева домов и не только в качестве автомобильного топлива, альтернативного бензину или солярке — он еще и является сырьем для производства многих видов химической продукции, включая синтетический каучук и такое минеральное удобрение, как карбамид. Более того, газ почти всегда бывает «законтрактован» еще на той стадии, пока его даже не добыли из земли, и как правило, на долгий срок. Больших свободных объемов газа на рынке не наблюдается.

Можно, конечно, в который уже раз посетовать, что в шестидесятые-семидесятые в роли экспертов выступали университетские профессора, в восьмидесятые — профильные специалисты, в девяностые — журналисты, которые много и долго писали на ту или иную тему, а теперь это «Катя с Инстаграма». Но все вышеперечисленное должно быть известно не только специалистам, но даже «тематическим блогерам»?

Так к чем весь «визг на лужайке»? Что, вся эта публика не научилась пользоваться даже калькулятором на телефоне? Не удосужилась прояснить вопрос перед тем, как трещать в СМИ и соцсетях?

К сожалению, реальность авторов этих измышлений просто не интересует. Речь идет о намеренной информационной войне против нашей страны.

Понятно, что экспорт газа из Азербайджана в ЕС, точнее, то значение, которое придаёт Европа поставкам азербайджанского газа, спутали карты слишком многим. Азербайджан существенно пополняет казну доходами от экспорта, подводит солидный экономический базис под свои отношения с Евросоюзом, явно претендует на роль «энергетического коридора» еще и для стран Центральной Азии.

А это уже не нравится слишком многим, в том числе и «Газпроме», где теряют доходы и лишаются статуса монополиста, не говоря об Армении. Вот и устраиваются «наскоки» на азербайджанские нефтяные и газовые проекты.

Более того, для этих «наскоков» использовались самые разные темы. В самом начале «третьего нефтяного бума» эксперты, в основном российские, на полном серьезе уверяли, что у Азербайджана нет «серьёзной» нефти. Доходило до того, что в России из киноэпопеи «Неизвестная война» Романа Кармена вымарали все упоминания об азербайджанской нефти и даже знаменитые кадры, где Гитлеру подают торт с выпеченной Девичьей башней. Затем — что трубопровод «Баку-Тбилиси-Джейхан» не будет построен, потому как это «нежизнеспособный политический проект». На старте большого газового экспорта подключили «газпромовское лобби» в Германии во главе со Шредером. Если в девяностые армянское лобби верещало на тему «как вы можете покупать азербайджанскую нефть, забыв о крови армян?!!!», то теперь визжали уже немецкие правозащитники: как вы можете покупать газ в Азербайджане, где нарушают права человека? А некоторые азербайджанские политэмигранты устраивали балаганные шоу в Страсбурге, призывая покупать газ…в России. В зале при этом сидели российские дипломаты.

А теперь 200-300 миллионов кубометров газа, закупленных у России, пытаются во всех смыслах «раздуть и разбавить» до всего азербайджанского экспорта. Но, во-первых, газ плохо поддаётся «разбавлению» — он в этом случае просто не горит. А во-вторых, и «в-главных», такие манипуляции с цифрами могут произвести впечатление разве что на самую легковерную публику, но не на осведомленных десижн-мейкеров.

И Ильхам Алиев не зря уверенно констатирует: «Вот эти попытки постоянного очернения Азербайджана и принижения нашей роли, нашей значимости — они не новые. Я же помню период, когда то же самое говорили, что у Азербайджана нет нефти, что Баку-Тбилиси-Джейхан не будет построен, потом говорили, что у Азербайджана нет газа, и сейчас говорят. Ну и пусть говорят. Мы делаем свое дело и делаем его успешно».

Нурани, обозреватель