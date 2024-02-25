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Главное Культура

Определились победители Берлинского кинофестиваля

Определились победители Берлинского кинофестиваля

Во дворце Берлинале в субботу, 24 февраля, прошла церемония награждения 74-го Берлинского кинофестиваля. Главный приз — «Золотого медведя» — получила документальная лента «Дагомея» французско-сенегальского режиссёра, сценариста и актрисы Мати Диоп. Информация об этом опубликована на официальном сайте мероприятия.

Фильм-победитель рассказывает о судьбе вывезенных из африканского государства Дагомея во Францию королевских сокровищах — объектах искусства. Режиссёр на церемонии вручения награды выразила надежду, что когда-нибудь справедливость восторжествует и ценности вернутся на родину. Кстати, в 2019 году другая картина Диоп — «Атлантика» — получила Гран-при Каннского фестиваля.

Гран-при жюри достался режиссёру Хону Сан-Су из Южной Кореи за фильм «Нужды путешественника». Третье место заняла лента «Империя» французского режиссёра Брюно Дюмона. Приз «За лучшую режиссуру» получил доминиканец Нельсон Карло де Лос Сантос Ариас («Пепе»). Лучшим исполнителем мужской роли стал американец Себастьян Стэн («Другой человек»).

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