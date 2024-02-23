Узеир Джафаров: Армения выйдет из ОДКБ, ее готовят к войне

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Франция не отказывается от нагнетания ситуации на Южном Кавказе и потому поставила Армении очередную партию вооружения. Как сообщает Le Figaro, партия французского «оборонительного вооружения» прибудет в Армению. В пакете поставок значатся радары Ground Master (GM 200) компании Thalès, которые позволяют обнаруживать самолеты противника на расстоянии 250 километров, а также приборы ночного видения, бинокли. Таким образом, можно констатировать, что планомерно растет ассортимент поставок вооружения Армении, а вместе с ним увеличивается и фактор французского вмешательства в армяно-азербайджанские отношения. Прокомментировать ситуацию Minval.az попросил военного эксперта Узеира Джафарова.

– Согласно техническим характеристикам поставленных Армении РЛС, они обслуживают ПВО средней дальности. В обычном режиме их максимальная дальность обнаружения цели – 250 км, а в боевом она снижается до 100 км. Все равно получается, что в обычном режиме они смогут засекать азербайджанские летательные аппараты, взлетающие даже с евлахского аэропорта, не говоря уже о гянджинском или физулинском. Это реальная угроза для Азербайджана?

– Угроза, конечно, есть и она немалая. Хотя Макрон и заявляет, что это оружие оборонительного характера, но благодаря ему армяне фактически смогут просматривать территорию, где расположены стратегически важные военные и гражданские объекты Азербайджана. Речь идет об Армении – стране, которая никогда не соблюдала и не соблюдает никакие международные нормы, тем не менее ей предоставляют радарные системы. И еще не известно, что именно подразумевается под понятием «вооружение оборонительного характера». Сегодня оно оборонительного характера, а завтра может быть использовано в наступательных действиях. Этого тоже нельзя исключать.

Своими последними действиями Макрон еще раз доказал, что он так и не изменился с 2020 года, когда Азербайджан ответил контратакой на армянскую провокацию. Тогда Макрон неоднократно оказывался в смешном положении, когда Пашинян отправлял ему ложную информацию и французский президент несколько раз озвучил так называемые «неопровержимые» доказательства того, что на стороне Азербайджана воюют террористические группы и иностранные наемники. И ни одного доказательства этому не было представлено, потому что их и быть не могло ввиду отсутствия террористов и наемников. Человек на протяжении четырех лет регулярно ставит себя в неловкое положение, и, действуя против Азербайджана, теряет и без того убывающий авторитет на международном поприще. И в том, что сегодня сложилась такая ситуация с поставками оружия в Армению, конечно же, виновата Франция, поступающая соответственно. Они прекрасно знают, что Армении ни в коем случае нельзя давать вооружение и технику, но оказывают этой стране всяческую поддержку. Я говорю не только о Франции, в этом процессе активное участие принимают Индия и Россия.

Каков выход из ситуации? Мне, как офицеру запаса, он видится в следующем: Азербайджан, в свою очередь, должен закупать технику, способную глушить эти радары, то есть принять контрмеры. Мы не можем запретить Армении заключать контракты на поставку вооружения. Но можем найти то современное оружие и технику, которые окажут воздействие на французскую, индийскую или российскую технику. Армению пока готовят, и в ближайшие 3-5 лет она будет вооружаться. Но мы не должны упускать время и выжидать до последнего момента. Необходимо найти методы контрударов против всех систем вооружения, которые туда поставляются.

– Это не тупиковый путь для нас? Фактически начнется гонка вооружений между Азербайджаном и Арменией. Мы будем покупать вооружение и технику на бюджетные средства, а они – высокотехнологичное и очень дорогое оружие на всякие гранты и деньги, предоставляемые им под видом гуманитарной помощи из стран Запада. Выдержим ли мы такую гонку?

– Мы должны предпринять адекватные меры. В будущем, после подписания мирного договора, можно будет договориться с Арменией о том, чтобы деньги, которые затрачиваются на вооружение, направлять обеими сторонами на удовлетворение социальных нужд населения. Но так можно договариваться с нормальным государством. А пока мы видим, что Армению вооружают и готовят к войне. И в этой ситуации нам придется, урезая деньги из сферы социальных нужд или экономического развития, направлять их на военные расходы. Другого выхода нет. Макрон сегодня поставляет оружие Армении, но может быть другой руководитель этой страны, после ухода Макрона с поста президента, задумается о том, стоит ли вооружать Армению и какая польза от этого Франции. Вопрос армянского лобби во Франции понятен. Но все это вопросы завтрашнего дня. А сегодня мы должны сделать все возможное, чтобы адекватно ответить на любую армянскую угрозу. Армения не успокоится. Армения – это страна, которая вечно будет инструментом в руках таких стран, как Франция, Россия и других государств, и обязательно будет задействован против Азербайджана.

– Сейчас французские инструкторы готовят в Армении войска, способные вести бои в горных условиях. Можно ли, исходя из этих данных, примерно предположить, откуда именно и какими по назначению частями Армения может атаковать Азербайджан?

– Они прекрасно видят, что уступают Азербайджану по количеству и качеству сил специального назначения. Поэтому они хотят подготовить войска в этом направлении. До этого у нас были мотострелковые горные бригады, а сегодня уже есть командные части, способные выполнить любые задачи в сложных условиях местности. Имею в виду рельеф – горы, скальные участки и т.д. Мы своих специалистов готовим не только в братских Турции и Пакистане, но и в тех странах, которые обладают высоким уровнем подготовки специалистов горного профиля и лидируют в мировой практике в этом направлении. Так что мы в этом вопросе не отстаем, а армяне, наоборот, отстают сильно, и тоже хотят обладать такими частями. Однако, если их готовят, то значит, следует ожидать провокаций со стороны армян именно в горных условиях, чтобы задействовать «французских бойцов армянского происхождения».

– В принципе у армян были радарные установки, ПВО и другая техника российского производства. Но мы же каким-то образом, применив совершенно новую тактику и стратегию современной войны, сумели их обезвредить.

– Вооружения и техника, которыми обладает Армения, сильно отстают от азербайджанского. И они об этом прекрасно знают. Поэтому регулярно, чуть ли не ежеквартально или ежемесячно Пашинян и его окружение объезжают мир и пытаются найти себе защиту. И заявление секретаря Совбеза Армении Григоряна о том, что ОДКБ не оправдала свое предназначение – это не просто заявление. То есть они постепенно отказываются не только от ОДКБ, но и вооружения и техники, которые у них есть.

Я совершенно уверен, что Армения выйдет из ОДКБ. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Она это сделает, как бы не сопротивлялась Россия, как бы не уговаривала Беларусь и как бы другие члены сообщества не хотели потерять эту страну. Но Армения уже доказывает решимость своего настроя. На прошлой неделе в Москве состоялась встреча военных представителей стран СНГ и армянская сторона на мероприятии не была представлена даже на уровне военного атташе. Некоторые страны были представлены на уровне соответствующих военачальников, а от Азербайджана присутствовал наш военный атташе, который сидит в России. Так что Армения полностью откажется от всего советского и российского вооружения, которым обладает. Не утверждаю, что это произойдет завтра, но они приняли окончательное решение по данному вопросу. Теперь упор будет делаться на Запад, который обещает Армении все, мол, «вы начните, а мы вас поддержим». Речь идет не только о поддержке со стороны Франции, но и стран НАТО.

Сегодня Армении вооружением помогает Франция, завтра поможет Германия, а послезавтра мы увидим еще какую-то страну из членов этого альянса. Так что против нас Армению будут готовить по стандартам НАТО, хоть и по несколько отстающему принципу. Скажу больше: сегодня и дружескую нам грузинскую армию готовит Турция по тем же стандартам НАТО. Смотрите, что происходит. Турция – член НАТО. Грузия обязательно войдет в НАТО. В перспективе это случится, кто бы что бы ни говорил. А Азербайджан уже заявляет, что благодаря Турции к концу следующего года будет обладать армией, соответствующей стандартам НАТО. И в этих условиях у Армении просто не остается другого выхода.

Соседние страны – Турция, Азербайджан и Грузия будут обладать армией высокого уровня и потому армяне пытаются расстаться с советским прошлым, и взяли курс на перспективу, не связанную с Россией. Поэтому не сомневаюсь, что в будущем Армении станут помогать и Англия, и другие страны по принципу «чем богаты, тем и рады». Более того, не удивлюсь, если Армении начнут помогать и США. Это мое субъективное мнение, но все к этому идет. И в результате мы увидим ситуацию, когда задолго до 2044 года, времени окончания нахождения российских войск на территории Армении, эта страна уже подгонит свое вооружение и технику под стандарты НАТО. Конечно, к тому времени и у нас уже будут совершенно другие качественные показатели армии. Но в любом случае Армения понимает, что Турция сегодня является одним из сильных военных факторов не только в регионе, но и в мире, а с другой стороны, Россия, положение которой тоже всем известно с политической, экономической и военной точек зрения.

– Не могу не задать и этот вопрос… Правильно ли вас понял, что вы не исключаете в ближайшие годы новых боестолкновений между Азербайджаном и Арменией, когда соседняя страна вновь спровоцирует военный конфликт?

– Уже сегодня видны элементы этого конфликта по тому вооружению, которое поставляется Армении. Эта страна не в силах воевать с Турцией – это исключено. Единственная мишень – это Азербайджан. И неспроста сегодня Армению готовят к этому. Не сама Армения готовится к войне, а силы, желающие оказать давление на Азербайджан, подготавливают ее к войне. Поэтому мы должны быть готовы ко всему, и в том числе к вооруженным провокациям со стороны Армении.

Рауф Насиров